Este jueves se conoció el nombre que utilizará el frente electoral en el que participará el peronismo de Santa Cruz. “Fuerza Santacruceña” será la denominación que tendrá el sector que aglutinará al Partido Justicialista: Kolina, Partido de la Victoria y Unidad Popular.

Sobre este tema habló el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, en el marco de la inauguración de la “Expo Deporte” realizada este sábado en el Tennis Club. Al respecto, comenzó explicando que cada vez que se hace un frente electoral y sobre todo en los últimos años, se busca una denominación que trate de incluir y contener a todos los sectores. “Refiere a un nombre de otras coaliciones que se están haciendo en el país, como Fuerza Patria, pero por otro lado le da esa cuestión propia, nuestra, añadiéndole también la palabra santacruceña“, dijo.

Entrevistado por La Opinión Austral, se le consultó sobre qué tipo de candidatos y candidatas tiene que presentar el peronismo en estas elecciones. En ese sentido, respondió que cada uno tiene una opinión subjetiva y que más allá de los tipos de candidatos o candidatas, “me parece que es un momento en el que el peronismo tiene que reflejar el futuro, representarle a la sociedad que entendió el mensaje de las últimas elecciones, por qué equivocó el camino y hoy no es gobierno en la provincia de Santa Cruz y se han perdido muchas localidades también”, dijo.

Pablo Grasso en la Unidad Básica Eva Perón de Río Turbio. Robles se refirió a la actualidad del PJ.

Sobre ese aspecto, amplió: “Que no solamente es oposición, sino que también se tiene que convertir en una alternativa válida para volver a recuperar un montón de cuestiones que se han perdido lamentablemente en nuestra provincia y la Nación también, y más allá de los nombres propios, lo que hay que mostrar es unidad, que hay un equipo, que hay un proyecto, que tiene la amplitud suficiente y que proyecte una Santa Cruz para todos, pero en serio, no solamente desde lo verbal”, sostuvo.

Abordado sobre los dichos del exgobernador y actual diputado Daniel Peralta, quien dijo que el PJ se equivocó al no ir a internas, Robles respondió que tiene una relación de mucho respeto con Peralta, pero sostuvo que hay que leer los marcos y aunque aclaró que es tema opinable, “también respeto a aquellos que piensan que no hay que hacer internas“, ya que “quizás dividen más para llegar coaccionados a una elección de medio término como esta“.

Más adelante, sostuvo que “si extremás el camino del diálogo, buscás los consensos y la interna resulta ser el único mecanismo porque es inevitable, bueno, quizás pueda ser”, pero “me parece que se ha avanzado en otro sentido y que se está buscando y se ha llegado a tratar de establecer un consenso para tratar de representar no solamente al Partido Justicialista, porque cuando hablamos de peronismo es mucho más amplio“ y “ojalá se sepa leer lo que la sociedad espera de cara al futuro“.

Miriam Aguiar, presidenta del PJ provincial, acompañada del intendente Pablo Grasso, semanas atrás en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego, Robles se tomó un momento para cuestionar ciertas actitudes de los legisladores que responden al Gobierno provincial, ya que dijo que a veces no se entiende cómo actúan, ya que votan para un lado u el otro. Finalmente, entre otras consideraciones, se refirió a la falta de representación de la UCR en estas elecciones, según los dichos del presidente del Comité Provincia, Daniel Roquel. Sobre este punto, afirmó que “la gente elige gente, más que aparato, más que partido, más que sellos partidarios” y agregó: “El radicalismo puede estar orgánicamente, en los papeles, en una coalición, que es la del gobernador Vidal, ahora, la mayoría de los radicales que conozco no se sienten representados ni contenidos“.

También presente en la Expo Deporte, la concejala Soledad Kamú habló del tema electoral. Al respecto, dijo que el nombre del frente “habla del contexto en el que estamos viviendo“. Luego sostuvo que “el pueblo santacruceño la está pasando muy mal, es un momento justo para sentarnos, debatir y poder llevar a la práctica el proyecto político que siempre acompañamos”. Entre otras cosas, cuestionó el frente armado por algunos gobernadores, entre los que se encuentra el de Santa Cruz, “pero la realidad es que el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, fue un reflejo de las políticas de ajuste que lleva adelante el presidente (Javier) Milei“, sostuvo la presidenta del Concejo Deliberante local, entre otras cosas.