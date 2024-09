Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, se refirió a la aplicación del nuevo estacionamiento medido en la capital provincial, al tiempo que hizo referencia a los subsidios en el transporte público, solventados en su totalidad por el municipio y a las negociaciones salariales con el SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales). “Primero, hay un ordenamiento y mayor cantidad de lugar para estacionar en la zona de aplicación del SEM”. Y, por otro lado, “en toda la zona aledaña, sobre todo llegando a los límites, mucha congestión que antes no estaba y mucha dificultad para estacionar en esos lugares”, expresó.

Entrevistado por La Opinión Austral, sostuvo que tuvieron que ir haciendo algunos ajustes y que cuando se instalan este tipo de aplicaciones y se dan este tipo de cambios, que también son culturales, hay que ir puliéndolos en el transcurso del tiempo. “Nosotros, desde la puesta en funcionamiento del periodo de prueba hasta hoy, tenemos registrados más de 12.000 usuarios“. Respecto a la recaudación, señaló que el municipio “para que se den una idea, en la primera semana hemos recaudado más del doble de lo que recaudamos en un mes con el sistema anterior“, con lo cual, “el balance para nosotros es más que positivo“.

Por otro lado, Robles indicó que surgen distintas cosas a partir de esta puesta a punto del SEM como, por ejemplo, la posibilidad de poder gestionar algunas playas de estacionamiento que se encuentran en el centro, no solamente la municipal, sino otras que le han ofrecido al municipio y que están en conversaciones. Y también, a raíz de la demanda, “hemos puesto un punto de atención ahí en Pellegrini 33, en la oficina del SEM, que no es exclusivo del SEM, sino es para todo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche“, mencionó. Con lo cual, “cualquier vecino tiene la posibilidad de pagar cualquier impuesto hasta las 8 de la noche, que antes, después de las 3 de la tarde, era imposible poder hacerlo de forma presencial” y aclaró: “No hemos tenido grandes quejas, más allá de que, obviamente, hay cuestiones que se plantean mutuamente y sobre las cuales se trabaja”.

Acuerdo con el SOEM

El jefe de Gabinete municipal también fue consultado por las negociaciones paritarias con el SOEM. “Nosotros logramos, en esta última paritaria que hicimos, consensuar un aumento del 10%, que hace que hoy estemos 28 puntos arriba de la inflación registrada hasta el mes de julio“, resumió. Robles manifestó que la evolución del salario del empleado municipal “ha sido más que importante” y que “hemos podido ir encontrando un punto entre las posibilidades del municipio, con recursos finitos, sumado a la complejidad de que hoy es todo con recursos propios, no tenemos asistencia de ningún tipo, ni del Gobierno de la Nación y tampoco del Gobierno de la Provincia”.

Para el funcionario, la gestión y el manejo de los recursos y de la aplicación tiene que ser, obviamente, muchísimo más precisa y estudiada que en otro contexto. “Aun así, programamos poder terminar el año de la mejor forma y cumplir con todas nuestras obligaciones y con todas las políticas que tiene el intendente (Pablo Grasso) en mente para desplegar en este último cuatrimestre en la ciudad, que son muchas y requieren mucha inversión propia”.

Y respecto de los subsidios en el transporte de colectivos, los que paga en su totalidad el municipio, expresó: “Hay un esfuerzo que hacemos para tratar de retener la tarifa en el valor que está y que no siga subiendo y no siga afectando el bolsillo de los vecinos“.