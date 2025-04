Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Charlotte: Más allá del horizonte”, el nuevo libro de la escritora santacruceña Patricia Halvorsen fue presentado este sábado en la Secretaría de Turismo de Río Gallegos.

La autora de “El vasco de la carretilla, una historia patagónica real”, “Identidades enmascaradas en la Patagonia”, “La leona, historia de balsas, boliches y enredos”, y “Esas Mujeres en la Patagonia Austral ” (Castelli – Halvorsen), entre otros títulos, recupera las memorias de la aventurera Charlotte Fairchild.

“Hace mucho tiempo que empecé a trabajar buscando material, pero la elaboración no me llevó mucho tiempo porque Charlotte dejó mucho material. Entonces cuando me encontré con sus memorias, mi trabajo fue ordenar toda esa información dispersa que había, un papelito por allí, otro por acá”, contó la escritora en diálogo con La Opinión Austral.

“Después, tuve que investigar porque había muchos momentos en los que ella deja de escribir, justamente en momentos cruciales”, acotó.

Consultada sobre si hubo algo en particular que la sorprendió, mencionó: “Lo que más me llamó la atención es que cuando comencé a leer sus escritos de pronto me encontré con una historia de amor”.

“Gran parte del material es de los archivos que dejó Charlotte y cuando empecé a trabajar con sus memorias me pareció algo muy privado, pero lo que me terminó de decidir es que, en sus relatos en crudo, de pronto ella estaba hablando con el lector, sentía que ella me preguntaba: ‘¿y qué te parece? Yo hice tal cosa, ¿está bien o está mal?’ Entonces, esto en el fondo tiene una intención de que trascienda porque está dialogando con otro, no era sólo un diario”, reveló.

En cuanto a la decisión de que el relato sea en primera persona, manifestó: “Traté de que fuera lo más fiel posible a su voz y acercándome a eso es que decido contarlo en primera persona, de manera que se sienta que estamos hablando las dos”.

Junto a “Las manchas del yaguareté” de Verónica Lamberti, “Sepia y Nácar” de Tati Guilio y “Corazón de Pájara” de Cecilia Maldini, “Charlotte: Más allá del horizonte” representará a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro que tendrá lugar del 24 de abril al 12 de mayo en el Predio Ferial La Rural en CABA.

“Es un mimo, los premios siempre son un mimo”, destacó y añadió “estoy contenta por tener la posibilidad de participar en la feria representando a la provincia, además con este libro en el que la protagonista es un personaje icónico no sólo de Río Gallegos“, cerró.