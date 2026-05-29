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La diputada provincial Agostina Mora analizó el pedido del Poder Ejecutivo para contraer un endeudamiento por USD 600 millones. Tras la reunión informativa con el equipo económico en la Legislatura, abrió una serie de críticas.

“Nos llevamos más dudas que certezas y la única certeza que tenemos es que hay una construcción de un plan de obras a posteriori de haber presentado una solicitud de endeudamiento por 600 millones de dólares. Cuando se le pide hacia dónde va a ir destinado, empiezan a construir a contrarreloj la supuesta matriz de desarrollo productivo nueva”, afirmó Mora.

Dijo que este accionar “certifica los niveles de improvisación que tiene esta gestión, con un discurso que a mi modo de ver es bastante simplista o reduccionista que es endeudamiento sí, endeudamiento no; plan de infraestructura sí, plan de infraestructura no. Nos quieren llevar a ese lugar y lo que nosotros estamos diciendo es que no se puede aprobar ese tamaño de endeudamiento con un cheque en blanco“.

Riesgo cambiario

Fundamentó la postura de la oposición en base a los requisitos legales vigentes. “Lo ha dicho incluso la fundación en la que está Javier Estoesel y Roxana Reyes, que es de alguna manera inconstitucional porque cuando vos pedís un empréstito que es por dos tercios en la Cámara de Diputados porque es moneda extranjera, lo que tenés que decir es a dónde va destinado con el detalle y cuál va a ser el plan de pago”, explicó.

“Lo que nos quedó claro es que fue una construcción rápida para generar un esquema de presentación con cosas que nos dicen que va a cambiar la matriz productiva y en definitiva yo lo que veo son pocas obras. Me parece que de alguna manera es subestimar el intelecto de una sociedad”, fustigó.

Alertó sobre el impacto de comprometer los recursos de la provincia en el mediano plazo. “Hoy quieren tomar esta decisión que compromete el futuro de la provincia porque nosotros tenemos un 80% de nuestros ingresos en moneda nacional y te dicen que la garantía para el pago de la deuda va a ser nuestras regalías hidrocarburíferas y mineras, cuando las regalías hidrocarburíferas cada vez es menos”, advirtió.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 29 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

“Es sumamente arriesgado porque además no solamente tiene que ver con el precio del commodity, el tipo de cambio, es decir cuánto va a estar el dólar, sino también la cantidad de producción. Le preguntábamos al secretario de Hacienda cuál era la proyección del tipo de cambio, ni saben la proyección del tipo de cambio o por lo menos no la manifiestan”, detalló.

El antecedente de Chubut

Para ejemplificar el peligro de la deuda en moneda extranjera, la diputada remarcó las variables macroeconómicas. “Planteamos como advertencia el caso de Chubut, con el doble de las regalías hidrocarburíferas. Chubut pasó en un proceso de endeudamiento durante el macrismo de deber 3.000 millones de pesos a deber 700.000 millones de pesos. Fíjense cómo creció y lo digo en pesos porque esto para mí es clave: vos como provincia no manejás la política cambiaria, llega a haber una devaluación y pasás a deber por el doble, como pasó en el 2023″, argumentó.

“La Provincia dólares afuera y Nación te dan pesos, pero después vos tenés que pagar en función de la cotización del dólar. Cuanto más sube el dólar, más debés. En el mismo proyecto que ellos te presentan, establecen que hay un riesgo inminente frente a una potencial devaluación porque nuestra provincia tiene un ingreso del 20% en dólares solamente y el resto en pesos. O sea, te lo dice el mismo proyecto que te envían a la legislatura”, apuntó.

Mora cuestionó una contradicción. “Sostienen que la sensibilidad de flujo de pagos en escenarios de devaluación es directamente proporcional al tipo de cambio asumido, es decir, que hay un riesgo cambiario estructural porque tus recursos en su gran mayoría son en moneda nacional. Me lo está diciendo la misma cartera que después me pide que yo le apruebe la habilitación para endeudarse por 600 millones de dólares en abstracto, porque todas esas ilusiones que presentaron ayer en función de obra no están dentro del articulado de la ley. Lo que te dice la ley es que es a título enunciativo, no taxativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una propuesta, que no necesariamente se tiene que materializar”, sentenció.

La tapa de La Opinión Austral del 23 de mayo pasado.

Asimismo, comparó la capacidad de ejecución actual utilizando el precedente del Fondo Fiduciario UNIRSE. “Durante la gestión de Alicia Kirchner, del 2016 al 2023, recibió 12.000 millones de pesos, de los cuales fueron ejecutados el 98%. La gestión de Claudio Vidal recibió en total en estos dos años y medio 94.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto ejecutó en las supuestas obras de infraestructura? El 20%. Solamente tuvo la capacidad de ejecutar el 20%. ¿En qué momento creen que nosotros vamos a confiar en que ahora van a tener la capacidad de administrar una deuda en dólares de grandes supuestas monstruosas obras de infraestructura?”, cuestionó.

Financiamiento específico

Como alternativa, sugirió un mecanismo diferente para las obras prioritarias de la provincia que buscan reducir el déficit de Servicios Públicos Sociedad del Estado. “Si existen obras que determinan técnicamente que se va a generar un desarrollo de la matriz productiva o un ahorro energético, hagamos específicamente proyectos con los organismos multilaterales de crédito, que además no te desembolsan toda la plata de una, sino en función del avance de obra y tu certificación. Es obras específicas contra carpeta específica con organismos multilaterales de crédito, que además tienen equipos técnicos que te van a poder cualificar esa propuesta. No es el adoquinado, no son las viviendas, las que te van a cambiar la matriz”, contrapuso.

“Vayamos a las obras específicas con los organismos multilaterales y hagamos proyectos serios con tiempo, pongámonos a trabajar en las carpetas técnicas y hagamos un esquema de aprobación individualizada. No este cheque en blanco abierto que además es a título enunciativo. Nadie va a estar en contra de esas obras que cambian la matriz energética de la provincia”, agregó.

Por último, criticó las falencias detectadas en el listado de obras presentado por el Ejecutivo provincial. “Hay obras que han presentado que nos enviaban los concejales de las distintas localidades que ya estaban siendo financiadas por otro espacio. Por ejemplo, una de Perito Moreno que nos hablaban que ya estaba sacado, licitado a través del fideicomiso municipal. Entonces, a nosotros nos da la pauta que no hay una conversación seria, que hubo un apuro para presentar algo a la Cámara de Diputados porque sabían que iba a ser una discusión tensa”, concluyó.