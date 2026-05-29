El Poder Judicial de Santa Cruz definió este viernes la nueva integración del Tribunal de Enjuiciamiento, el órgano previsto por la Constitución provincial para analizar y resolver denuncias contra magistrados y funcionarios judiciales.

Tras el sorteo realizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia en Río Gallegos, quedaron designados como miembros titulares el presidente del máximo tribunal provincial, Gabriel Contreras, el juez de Faltas de Caleta Olivia Daniel Emilio Aybar en representación de los abogados de la matrícula, y la diputada provincial Adriana Nieto, representante de la Cámara de Diputados.

El acto se desarrolló bajo el procedimiento establecido por la Ley 28, normativa que regula el funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento luego del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 3859.

Cómo quedó integrado el Tribunal de Enjuiciamiento

Daniel Aybar es el actual juez de Faltas de la ciudad de Caleta Olivia.

La Opinión Austral fue el único medio presente durante los sorteos. El primero, en el Salón de Audiencias del primer piso se realizó entre los 1.883 abogados de la matrícula habilitados para integrar el organismo. A través del sistema informático del Tribunal Superior de Justicia resultó designado Daniel Emilio Aybar, de Caleta Olivia, como miembro titular. Como suplente fue sorteado Ricardo Litvachkes, de Río Gallegos.

El acto contó con la presencia del presidente del TSJ, Daniel Contreras; los vocales Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Lucio de la Vega y José Antonio González Nora. También participaron la presidenta y el tesorero del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, Diana Huerga Cuervo y Pablo Kairuz; la diputada Adriana Nieto; y la presidenta de la Cámara Oral en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción y presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz, Alejandra Vila.

Posteriormente todos los presentes se trasladaron varios pisos hacia arriba hasta la Sala de Acuerdos “Clara Salazar”, donde se sumó el vocal Fernando Basanta, alrededor de una mesa que ya quedó pequeña. Allí se realizó el sorteo entre los nueve vocales del Tribunal Superior de Justicia. Utilizando un bolillero de madera, el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, Matías Neil, extrajo el número correspondiente a Gabriel Contreras como titular y a Paula Ludueña Campos como suplente.

Además, se sorteó entre los 22 jueces de primera instancia de la provincia al magistrado que actuará cuando la acusación contra un integrante del Tribunal Superior de Justicia parta del propio máximo tribunal. El cargo recayó en Ludovico Pío Pala, titular del Juzgado de Instrucción y del Menor N°1 de Puerto San Julián.

El presidente del TSJ, Gabirel Contreras, fue sorteado como miembro del Tribunal de Enjuiciamiento hasta mayo de 2027. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En tanto, la diputada Adriana Nieto continuará en representación de la Cámara de Diputados al ser la única legisladora con título de abogada dentro del cuerpo legislativo provincial, tal como lo dispusieron los legisladores en la primera sesión de mayo.

Qué función cumple el Tribunal de Enjuiciamiento en Santa Cruz

El Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano constitucional encargado de recibir, analizar y resolver denuncias por presunto mal desempeño contra jueces, fiscales, defensores oficiales y otros funcionarios judiciales de Santa Cruz.

Puede intervenir ante presentaciones formuladas por cualquier ciudadano, siempre que la denuncia esté patrocinada por un abogado matriculado.

Entre sus atribuciones se encuentran la evaluación de admisibilidad, la sustanciación del proceso, la producción de prueba, la realización de audiencias y el dictado de una resolución final.

La integración del cuerpo se renueva anualmente y su conformación responde al esquema de representación tripartita previsto por la Constitución provincial.

Nueva etapa en el Poder Judicial de Santa Cruz

La definición del nuevo Tribunal de Enjuiciamiento se produce días después de la reorganización del Tribunal Superior de Justicia tras su ampliación a nueve vocales, ratificada por la Corte Suprema. La elección de Gabriel Contreras como presidente del máximo tribunal marcó el inicio de una nueva etapa institucional que ahora suma la conformación del órgano encargado de juzgar a jueces y funcionarios judiciales.

El azar quiso que junto con la diputada oficialista Adriana Nieto, la terna que estará encargada de juzgar a los magistrados primera instancia se complete con el abogado Daniel Aybar.

Daniel Emilio Aybar se desempeña como titular del Juzgado Municipal de Faltas N°2 de Caleta Olivia desde 2019, que tiene competencia en la tramitación de infracciones y contravenciones dentro de la órbita municipal y desarrolla funciones administrativas vinculadas al control de faltas locales. Su tío, Javier Aybar, fue concejal en la ciudad petrolera y actualmente es Coordinador de Ministerios y Entes Provinciales en Caleta Olivia, cargo creado por el gobernador Claudio Vidal para mantener más cerca la gestión provincial en la segunda ciudad más importante de la provincia.

La Opinión Austral intentó dialogar con el juez de Faltas pero decidió no dar declaraciones, al menos hasta no ser notificado formalmente de su designación en el Tribunal de Enjuiciamiento.

Diana Huerga Cuervo destacó la importancia del sorteo público

Tras la designación, la presidenta del Colegio Público de la Abogacía, Diana Huerga Cuervo, remarcó el valor institucional del mecanismo. “Es un tribunal importantísimo a nivel institucional porque es el órgano que la Constitución determinó para que cualquier habitante de la provincia pueda articular una denuncia contra un magistrado”, señaló a La Opinión Austral.

La presidenta del Colegio de Abogados destacó que los sorteos se hagan de manera pública. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También recordó que el sistema actual de sorteo público fue resultado de una acción de amparo promovida años atrás por abogados de la provincia. “Ese proceso permitió que se implementara este mecanismo informático y que el procedimiento se realizara de manera pública”, indicó.

Respecto de la designación de Daniel Aybar, señaló que el sorteo alcanza a todos los abogados matriculados habilitados. “Todos participamos en igualdad de condiciones y se designa por azar. Si existe algún planteo puntual sobre incompatibilidades deberá analizarse una vez notificada la designación”, explicó al ser consultada por su cargo de juez de Faltas, que no sería incompatible por no tratarse de un cargo dentro del Poder Judicial.

Adriana Nieto: “Cualquier ciudadano puede denunciar a un magistrado”

La diputada provincial Adriana Nieto confirmó que continuará integrando el organismo hasta mayo de 2027. “La ley establece que la designación tiene vigencia anual. En este caso continúo porque soy la única legisladora con título de abogada”, explicó.

En diálogo con La Opinión Austral, Nieto subrayó el alcance del organismo para la ciudadanía. “Cualquier ciudadano puede denunciar a un magistrado o funcionario judicial. La única exigencia es que la presentación esté firmada junto a un abogado”, sostuvo.

La discusión jurídica por la ley que regula el procedimiento

La legisladora también se refirió al alcance de las denuncias presentadas durante el último período. “Recibí varias denuncias que fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia. El tribunal no llegó a activarse y ahora esperamos que con esta nueva integración esos expedientes tengan tratamiento”, afirmó.

Sucede que uno de los ejes que sigue abierto es la definición sobre el marco normativo para enjuiciar a los jueces. Durante 2024, la Legislatura sancionó la Ley 3859, que modificó el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento y eliminó la instancia previa de admisibilidad en cabeza del Tribunal Superior de Justicia. Esto es que los vocales del TSJ decidieran qué denuncias de la ciudadanía avanzan y cuales se caen antes de llegar ante el Tribunal de Enjuiciamiento; una especie de filtro que en el gobierno consideran como una suerte de protección política y corporativa.

La reforma fue declarada inconstitucional y actualmente volvió a regir la Ley 28. Nieto explicó que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo analizan los pasos legales a seguir. “Se está evaluando si corresponde recurrir ese fallo o impulsar otra vía judicial”, indicó. La diferencia entre ambas normas impacta directamente sobre el tratamiento de denuncias contra magistrados, ya que la Ley 28 mantiene el filtro previo del Tribunal Superior.