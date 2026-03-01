Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Claudio Vidal encabezó este domingo 1 de marzo la apertura del 35° período de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde realizó un diagnóstico de la situación económica y social de la provincia y ratificó el eje productivo de su gestión.

Tras el discurso, el presidente del partido SER y referente político de la zona norte, Hernán Elorrieta, dialogó con La Opinión Austral y expresó su respaldo al rumbo planteado por el mandatario provincial, con especial énfasis en la producción, la minería y la generación de empleo.

Luego del acto legislativo, Elorrieta se mostró optimista respecto a los anuncios realizados por el gobernador. “Contento, esperanzado. Me parece que el camino es claro con el tema de la producción, que haya más trabajo”, afirmó.

Durante su discurso, Vidal había cuestionado el modelo histórico basado en el empleo público y la dependencia de fondos nacionales extraordinarios, y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema productivo con mayor protagonismo del sector privado, el desarrollo industrial y la creación de trabajo genuino.

Al respecto, el dirigente destacó particularmente el impacto que las medidas pueden tener en la zona norte de la provincia: “Me parece que con la minería y varios proyectos más productivos vamos a salir adelante con la necesidad grande que tenemos de generar empleo”, sostuvo.

Atraer inversiones a Santa Cruz

La minería fue uno de los ejes centrales del mensaje del gobernador. Vidal hizo referencia al rol de Fomicruz y a la posibilidad de avanzar en exploraciones y perforaciones para obtener gas más barato, como parte de una estrategia para fortalecer la matriz productiva.

Consultado sobre este punto, Elorrieta remarcó la importancia de volver a atraer inversiones a la provincia. “Nosotros lo planteamos siempre, me parece que habría que seducir de vuelta a las empresas para que vengan a invertir a Santa Cruz”, afirmó.

También valoró los avances vinculados a la actividad portuaria y reveló que incluso mantuvo conversaciones con trabajadores del sector. “Recién estuve hablando con gente de los puertos y me decían todo lo que se viene. Me parece que, si Dios quiere, va a haber anuncios muy buenos también en ese sector”, anticipó.

Para Elorrieta, el desafío es claro: “Necesitamos crear trabajo, necesitamos que Santa Cruz empiece a crecer realmente y que preparemos a nuestros pibes para la industria”.

Otro de los anuncios destacados del discurso fue la apertura de licitación para la adquisición centralizada de medicamentos destinados a los hospitales públicos de la provincia por $ 8.695 millones que garantizará la provisión de los mismos, durante todo el año, un reclamo era generalizado en todo el territorio.

“Era una necesidad, un reclamo de todos los vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia… Sabemos que nos iba a costar porque vimos cómo a veces estaban los hospitales inhabitables”, expresó.

En ese marco, consideró que “fue un alivio escucharle al gobernador que ya están garantizados los medicamentos para todo el año”, afirmó.