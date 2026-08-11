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La Cámara de Diputados de Santa Cruz retomará esta semana uno de los debates institucionales más importantes de los últimos años: la definición del nuevo régimen electoral provincial que reemplazará al esquema transitorio vigente tras la derogación de la Ley de Lemas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento fue convocada a una reunión extraordinaria para este miércoles 12 de agosto, a las 11:00, con el objetivo de comenzar el análisis conjunto de los distintos proyectos de ley presentados durante los últimos meses, que buscan establecer las reglas con las que la provincia elegirá a sus autoridades a partir de las elecciones de 2027.

La convocatoria representa el primer paso formal para intentar unificar criterios entre las distintas fuerzas políticas y avanzar hacia un sistema electoral definitivo, luego de que Santa Cruz quedara sin una legislación integral tras la derogación de la histórica Ley de Lemas y el vencimiento de la Ley Electoral Provincial Transitoria N° 3929.

La Boleta Única de Papel debutó en estas elecciones del 2025.

El tratamiento de la reforma ya había sido anticipado por el presidente del bloque oficialista, Santiago Aberastain, quien el pasado viernes, en diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos, confirmó que la Legislatura avanzaría con una instancia específica para debatir los proyectos presentados hasta el momento.

Los proyectos que están sobre la mesa

Hasta el momento, la Legislatura provincial cuenta con distintas iniciativas que proponen modelos electorales con coincidencias y diferencias.

El oficialismo impulsa un proyecto que establece la implementación de la Boleta Única de Papel, incorpora límites a las reelecciones para determinados cargos electivos y promueve mayores herramientas de transparencia durante el proceso electoral.

En paralelo, el diputado Daniel Peralta presentó una iniciativa centrada también en la Boleta Única de Papel, con el objetivo de reemplazar definitivamente el tradicional sistema de boletas partidarias.

En 2024 los diputados derogaron la Ley de Lemas, luego de 36 años de vigencia en Santa Cruz.

Por su parte, el espacio Proyecto Alternativo elaboró una propuesta que combina la Boleta Única con la paridad efectiva entre mujeres y varones, restricciones a las reelecciones y mecanismos destinados a evitar que quienes resulten electos renuncien para asumir otros cargos.

A esas iniciativas se suma el proyecto de los diputados Eloy Echazú y José Bodlovic, que propone la creación de un Código Electoral Provincial. La iniciativa contempla la Boleta Única de Papel, la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la incorporación de la denominada “Ficha Limpia” y una regulación integral de todo el proceso electoral, desde la oficialización de listas hasta el escrutinio definitivo.

Las elecciones legislativas nacionales serán el 26 de octubre.

Si bien las propuestas comparten la necesidad de modernizar el sistema electoral santacruceño, todavía existen diferencias respecto de la incorporación de las PASO, los límites a las reelecciones, los mecanismos de selección de candidaturas y otros aspectos centrales que deberán ser discutidos en comisión antes de alcanzar un texto de consenso. También habrá que esperar si algún sector político proponga ballotage. En este último aspecto, desde la oposición ya alertaron que el mismo sería inconstitucional.

La reunión de este miércoles responde al proceso legislativo iniciado a finales del 2025, con la expectativa de avanzar hacia una ley que otorgue previsibilidad y estabilidad al sistema electoral de Santa Cruz de cara a los próximos comicios provinciales.