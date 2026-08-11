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El endeudamiento de las familias argentinas dejó de ser un problema individual para convertirse en una preocupación económica y social de alcance nacional. En ese escenario, Santa Cruz aparece entre las jurisdicciones más afectadas del país y lidera los indicadores de morosidad en la Patagonia.

Según un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), correspondiente a mayo de 2026, el 31,2% de los deudores santacruceños se encuentra en situación irregular, mientras que la provincia registra un 19,8% de ratio total de irregularidad crediticia. La mora asciende al 31,8% en billeteras virtuales y al 16,2% en el sistema bancario.

En ese contexto, el diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un proyecto de ley destinado a crear un régimen integral de protección para usuarios de servicios financieros, con el objetivo de dar respuesta al creciente fenómeno del sobreendeudamiento.

En diálogo con LU12 AM680, el legislador sostuvo que el problema adquirió una magnitud que requiere una respuesta legislativa. “Hay aproximadamente seis millones de personas sobreendeudadas. Hoy la gente busca un crédito para terminar de pagar otra deuda, no para acceder a un bien duradero. Cambió profundamente la forma de endeudarse en la Argentina”, afirmó.

Diputado nacional Pablo Juliano: “La gente busca un crédito para terminar de pagar otra deuda”.

Giuliano explicó que el monto promedio de las deudas ronda los 800 mil pesos, una cifra que, según señaló, equivale aproximadamente a un salario mensual promedio. “Eso significa que muchas familias viven permanentemente un sueldo atrás. Sacan un crédito para pagar otro y quedan atrapadas en una cadena que no termina”, describió.

Además, advirtió sobre el crecimiento de la mora. Según indicó, mientras hace un año rondaba el 4%, actualmente se acerca al 13%, lo que refleja un fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

Crédito responsable y mayor regulación

El proyecto propone establecer un sistema basado en el concepto de “crédito responsable”, que obligue a evaluar con mayor rigurosidad la capacidad de pago del solicitante y garantice transparencia en las condiciones de financiación.

Para Juliano, actualmente las plataformas digitales y las billeteras virtuales ofrecen préstamos de manera masiva utilizando información personal de los usuarios. “Abrís el teléfono y te ofrecen créditos permanentemente, incluso sabiendo que probablemente no los vas a poder pagar. Hay que equilibrar la cancha porque hoy el usuario está en clara desventaja”, sostuvo.

La morosidad por deudas impagas crece en la Argentina y Santa Cruz tiene de los índices más altos.

El diputado aclaró que la iniciativa no busca eliminar las obligaciones de pago, sino generar un sistema sostenible. “Nadie está planteando que las deudas no se paguen. Lo que queremos es que las personas puedan cumplir sus obligaciones sin quedar atrapadas en una cadena interminable de intereses y refinanciaciones”, remarcó.

La “rehabilitación financiera”

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de un mecanismo de rehabilitación financiera, inspirado en el principio de la “segunda oportunidad” que ya existe en otras legislaciones.

La propuesta permitiría que una persona con un nivel de endeudamiento insostenible pueda acudir a la Justicia para revisar integralmente su situación patrimonial. “Queremos que quien realmente quiere pagar, pero quedó atrapado en una situación sin salida, pueda pedir la intervención de un juez para revisar su deuda”, explicó.

Piden poner reglas más claras para evitar el sobreendeudamiento de la gente.

Juliano también cuestionó las prácticas de cobranza de algunas empresas, que llegan incluso a contactar familiares o personas registradas en el teléfono del deudor. “No puede ser que por una deuda llamen a familiares o contacten personas ajenas. Se está vulnerando la confidencialidad de datos muy sensibles”, afirmó.

Billeteras virtuales y bancos

Durante la entrevista también fue consultado sobre una modalidad que comienza a observarse en distintas provincias: la compra de carteras de deudas de billeteras virtuales por parte de bancos provinciales, que luego continúan con la gestión de cobro.

Aunque evitó pronunciarse sobre la legalidad de esas operaciones, Juliano sostuvo que las entidades bancarias cuentan con mayor experiencia para detectar tempranamente situaciones de riesgo financiero.

“La gente ya agotó todas las billeteras virtuales”.

PABLO JULIANO

No obstante, advirtió que el crecimiento del crédito otorgado por plataformas digitales y entidades no bancarias profundizó el problema del sobreendeudamiento. “La gente ya agotó todas las billeteras virtuales y termina recurriendo incluso a prestamistas. Hay una obstinación por negar que la situación económica es muy complicada y eso se refleja en el nivel de endeudamiento de las familias”, expresó.

La iniciativa ingresó recientemente a la Cámara de Diputados y ahora deberá iniciar su tratamiento en las comisiones correspondientes. Juliano señaló que buscará sumar respaldo de otros bloques para impulsar el debate. “Ahora empieza el trabajo de convencer a los demás diputados para que este tema se trate. Es una problemática que ya afecta a millones de argentinos y necesita una respuesta”, concluyó.