El Gobierno de Santa Cruz llevó adelante la Jornada de Sensibilización y Análisis de la Operativa Aprender 2025, una instancia de trabajo destinada a equipos directivos de escuelas primarias de toda la provincia y encabezada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido.

La actividad se desarrolló con modalidad presencial y virtual. En Río Gallegos participaron los equipos de conducción de manera presencial, mientras que 210 directivos del resto de la provincia se conectaron virtualmente para formar parte de la jornada.

Rasgido explicó que uno de los ejes centrales fue analizar qué representa una evaluación y, especialmente, cómo los resultados obtenidos pueden convertirse en información útil para fortalecer las prácticas educativas.

“La jornada tiene dos partes: una vinculada con las distintas aristas de análisis de las instancias de evaluación y otra relacionada con cómo esos números que surgen de un operativo de evaluación se traducen en lo cotidiano, en el aula”, señaló.

De los resultados al trabajo en cada escuela

La titular del CPE remarcó que el objetivo no se limita a conocer porcentajes o indicadores generales, sino a vincular esos datos con la realidad particular de cada institución y con el trabajo que desarrollan diariamente los docentes.

La jornada se realizó en el auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural.

En ese sentido, explicó que el informe de Aprender permite contar no solo con una mirada provincial, sino también con información correspondiente a cada establecimiento educativo.

“Esto permite que cada equipo de conducción mire cuáles fueron los resultados de su escuela y, a partir de ahí, tomando como base su Proyecto Educativo Institucional, pueda definir de qué manera fortalecer algunas líneas de trabajo”, sostuvo Rasgido.

La funcionaria destacó además que este análisis permite capitalizar los avances registrados en Lengua a partir de la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, al mismo tiempo que plantea el desafío de continuar profundizando las políticas destinadas al fortalecimiento de la enseñanza de Matemática.

Cabe remarcar que la provincia obtuvo su mejor desempeño histórico en Lengua en 10 años, superando el promedio nacional y mostró una mejora sostenida en Matemática.

El dato más relevante muestra que el 79,2% de los estudiantes de 6° grado alcanzó o superó el nivel esperado en Lengua, el porcentaje más alto registrado por la provincia desde que comenzó la serie histórica en 2013 y por encima del promedio nacional, que fue del 76,9%.

Los resultados también habían evidenciado un avance en Matemática. Luego del retroceso observado en 2023, el porcentaje de estudiantes que alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado pasó del 45,6% al 49,1%, mientras que quienes se encontraban por debajo del nivel básico disminuyeron del 27,2% al 22,5%.

Evaluar para fortalecer las políticas educativas

Rasgido adelantó que durante los próximos meses continuarán las instancias de evaluación tanto nacionales como provinciales. Entre ellas mencionó las correspondientes al Plan Provincial de Alfabetización y al Plan Provincial de Fortalecimiento de la Educación Matemática.

“La evaluación es muy importante porque permite tener datos sobre cómo impacta esa política pública cuando el docente la implementa en el territorio, en el aula. Y, de acuerdo con los resultados, poder definir de qué manera mejoramos algunos aspectos”, afirmó.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, acompañada de parte de su equipo de la cartera educativa.

De esta manera, el Consejo Provincial de Educación busca que la evaluación funcione como una herramienta de diagnóstico y planificación, permitiendo identificar avances, detectar aspectos que requieren mayor acompañamiento y orientar las decisiones pedagógicas de acuerdo con la realidad de cada escuela.

Un nuevo edificio para la Escuela Industrial de Procesos Energéticos

Por otro lado, Rasgido también se refirió a la agenda educativa desarrollada en la Cuenca Carbonífera y destacó la apertura de sobres para avanzar con la obra destinada a la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de 28 de Noviembre, una institución que desde hace años reclama contar con un edificio propio.

Explicó que actualmente la propuesta educativa funciona de manera fragmentada en distintos espacios: parte de las actividades se desarrollan en una escuela primaria, otras en una secundaria, los talleres en dependencias municipales y Educación Física en otros sectores.

La nueva infraestructura permitirá concentrar toda la actividad académica en un mismo establecimiento. “Esta obra va a permitir que esté todo integrado en un mismo edificio, que realmente se pueda avanzar de otra manera y que el edificio no sea un obstáculo para la propuesta educativa”, expresó.

Finalmente, Rasgido indicó que se estima un plazo aproximado de 45 días para definir la empresa adjudicataria del proceso licitatorio y avanzar posteriormente con el inicio de la obra.