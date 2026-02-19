Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sesión 7° sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz fue mixta: presencial y por zoom. Se trataron los tres puntos incluidos en el temario del día a instancias del bloque por Santa Cruz : Emergencia Comercial Provincial y las renuncias de los diputados provinciales Pedro Luxen y Fernando Españón, ambos del bloque del oficialismo.

La Emergencia Comercial se implementará hasta el 31 de diciembre del 2026. Quienes cuenten con certificados “Mi pyme” y sean contribuyentes con domicilio fiscal en la provincia quedarán bajo la emergencia. Asimismo, se suspendió el inicio de las ejecuciones fiscales y la continuidad de las que están en trámites mientras dure la ley.

Asimismo, ASIP, SPSE, Distrigas S.A y todo órgano de recaudación provincial deberán financiar deudas hasta 60 cuotas consecutivas, tasa de financiación de hasta 25% efectiva anual, quita de hasta el 100% de las multas e intereses existentes, posibilidad de incorporar en los nuevos planes deudas anteriores.

Además, Provincia podrá gestionar ante autoridades nacionales beneficios como líneas de créditos a tasas diferenciales para créditos, exenciones y diferimientos en el pago de declaraciones juradas en la provincia y ante autoridades nacionales competentes.

Por su parte, el Ministerio de Economía de Santa Cruz deberá regularizar las deudas que el Estado tenga con las empresas comprendidas en la emergencia. Idéntica medidas deberán desarrollar los municipios.

Diputado Daniel Peralta dialogando con el sector mercantil de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También se creó la Comisión de Seguimiento de Emergencia Comercial que se reunirá una vez por mes mientras la ley esté vigente. Se monitoreará los avances y evolución de la crisis. Estará integrada por Economía, Producción Ministerio de Gobierno, AISP, Secretaría de Comercio, diputados, sindicato de Comercio y tres integrantes del sector empresario. Podrán sugerir medidas que conduzcan a mitigar la crisis y resolver la emergencia comercial e industrial.

Más adelante, invitaron a organismo nacionales a adherir a la emergencia sancionada. Será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 30 días de sancionada la normativa.

presenciaron el debate en Diputados la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio de Río Gallegos, el Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos y comerciantes, entre otros.