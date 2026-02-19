Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que la Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionara la ley de Emergencia Comercial, Industrial y PYME en la provincia, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, manifestó a La Opinión Austral que “en principio fue un encontronazo de sensaciones”.

“La primera sensación es positiva por el logro de gestión tanto del equipo de la Cámara de Comercio como de las otras cámaras, encabezadas por la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz, las cámaras de comercio del interior y distintas cámaras sectoriales con las cuales conformamos la mesa de trabajo. Luego, nos fuimos reuniendo con los distintos actores políticos con responsabilidad institucional respecto de lo que nosotros estamos pidiendo”, explicó.

En esas reuniones, destacó: “Fuimos intentando generar el entendimiento y el consenso que resultó en la sanción de la ley que, por otro lado, y esa es la otra sensación, es ponerle nombre y apellido a una situación crítica. Es darle el diagnóstico a la enfermedad y con esto poder conseguir el remedio, por eso esto no queda acá. Es un recurso que nos va a ayudar a gestionar otras medidas que vayan en pos de sanear y mantener en pie los comercios, las pequeñas empresas“.

Respecto a cómo se continúa, indicó: “Ahora habrá que gestionar ante los distintos organismos tanto provinciales, que ya son de aplicación directa de la ley, como también nacionales. Con Arca ya hemos tenido reuniones y existe el antecedente de la ley de emergencia del año 2017 con lo cual tenemos expectativa de que lleguemos a entendimiento respecto de la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y embargo, que es lo que más preocupa hoy al sector. Y con los municipios pidiendo la adhesión y medidas en consecuencia“.

“Es darle el diagnóstico a la enfermedad y con esto poder conseguir el remedio, por eso esto no queda acá”.

Fadul resaltó que la ley contempla la conformación de una comisión de seguimiento. “Es perfectible el texto de la ley en la medida que sea necesario ir incorporando o modificando algunas cuestiones con el seguimiento que tiene que hacer esa comisión conformada por diversas áreas del ejecutivo provincial conforman esa comisión, todos los bloques de la legislatura provincial, el sector privado a través de las entidades de representación gremial empresaria y el sector sindical con la participación del sindicato de empleados de comercio”, marcó.

“Eso va a ser importantísimo para darle eficacia, eficiencia y seguimiento al desempeño y aplicación de esta ley”, destacó.

Cerrando, Fadul destacó especialmente el diálogo con el Sindicato de Empleados de Comercio, con Claudio Silva a la cabeza, y “la gestión mancomunada en pos de que esta ley se sancione, es muy importante el acompañamiento que dio el sindicato en todo esto”.

Leé más notas de La Opinión Austral