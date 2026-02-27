Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Docentes autoconvocados se presentaron en la sede central del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz para solicitar una reunión con la presidenta del organismo, Iris Rasgido, y otras autoridades.

El encuentro se desarrolló este viernes por la mañana y reunió a más de 130 educadores durante casi dos horas. Allí expusieron la situación que atraviesan en sus instituciones y formalizaron el pedido para que el CPE concrete los actos públicos de ofrecimiento de cargos base y doble cargo, previstos inicialmente para el 23 y 24 de febrero y luego reprogramados.

El colectivo sostuvo que “no se siente representado por las organizaciones sindicales en esta decisión” y expresó su desacuerdo con la postergación hasta fines de marzo, al considerar que “la demora genera una fuerte afectación en docentes que actualmente no cuentan con trabajo, que son recientemente egresados o que necesitan mejorar su situación laboral”. Además, solicitó que se respeten los mecanismos establecidos en la normativa vigente antes del inicio del ciclo lectivo.

En tanto, desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que la reprogramación de los actos públicos se enmarca en las negociaciones entre el Gobierno Provincial y las entidades sindicales, que solicitaron postergar las fechas.

También señalaron que la prioridad de la gestión es sostener los puestos de trabajo y garantizar la presencia de los estudiantes en las aulas, resguardando el derecho social a la educación. En ese contexto, remarcaron la voluntad de avanzar en instancias de diálogo y construcción de consensos, siempre que se asegure el normal desarrollo del calendario escolar y la continuidad de las trayectorias.

Iris Rasgido dialogó con docentes autoconvocados en el Consejo Provincial de Educación.

Durante la reunión se abrió un espacio de intercambio sobre la situación del sistema educativo. Las autoridades del CPE detallaron los lineamientos de gestión y las políticas públicas en marcha, mientras que los docentes describieron las condiciones en las que desempeñan su tarea y el impacto en el recorrido escolar de los alumnos.

Finalmente, ante la reunión prevista para la tarde entre el Ejecutivo provincial y los sindicatos, el grupo solicitó ser incorporado como sector representativo del colectivo docente y presentó una nota formal para dejar asentado el planteo.

Leé más notas de La Opinión Austral