En el marco de la firma de convenios que garantizan servicios en establecimientos educativos, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, brindó detalles sobre el Plan Provincial de Recuperación Histórica de las Escuelas y las acciones que se llevan adelante durante el receso estival en toda la provincia.

“Estamos desarrollando el Plan de Verano, que contempla todas aquellas tareas que no se pueden realizar mientras las instituciones están en pleno funcionamiento”, explicó la titular del organismo.

En ese sentido, Rasgido indicó que en localidades como Caleta Olivia los trabajos se organizan por zonas e incluyen desmalezamiento, limpieza de patios exteriores, lavado y desinfección de tanques de agua, además de reparaciones eléctricas, de calefacción, sanitarias y de cañerías de gas. Estas tareas se replican en toda la provincia, a través de convenios con municipios y comisiones de fomento, así como con personal propio del CPE.

La funcionaria detalló que el esquema de mantenimiento contempla diferentes modalidades según la complejidad de las intervenciones. Para trabajos menores se recurre a personal del Consejo o acuerdos locales, mientras que las obras de mayor envergadura se ejecutan mediante procesos de licitación.

Asimismo, destacó el trabajo articulado con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en materia de infraestructura escolar. Recordó que al inicio de la gestión se encontraron numerosas obras abandonadas, algunas con financiamiento nacional ya transferido a la provincia, pero sin concluir.

“Esto nos obligó a realizar una fuerte recuperación administrativa y a normalizar obras que estaban judicializadas, para poder avanzar con fondos provinciales”, señaló.

Como resultado de este proceso, Rasgido enumeró avances concretos, entre ellos la finalización de la Escuela Primaria N° 85 de Pico Truncado al inicio del Ciclo Lectivo 2025; el progreso de obra en el Secundario N° 48 de la misma localidad; la licitación para la finalización y ampliación del Secundario N° 28 de El Chaltén; la licitación de la Escuela Industrial N° 8 de Puerto San Julián; y los pagos correspondientes a obras del Instituto Provincial de Educación Superior (IPES). Además, informó que se encuentra en etapa final el proceso administrativo para iniciar la obra de la Escuela Industrial en Procesos Energéticos (EIPE) de 28 de Noviembre.

En Caleta Olivia, la presidenta del CPE agregó que avanza la finalización del Secundario N° 43 mediante un convenio de responsabilidad social empresarial con la empresa Cookins.

Finalmente, Rasgido subrayó que a dos años de gestión se evidencian avances sostenidos en la recuperación del sistema edilicio escolar. “Hoy podemos decir que hay edificios en obra, otros en proceso de liberación administrativa y un trabajo permanente para recuperar las escuelas. Ese es el eje del trabajo articulado con el IDUV y con los municipios”, concluyó.