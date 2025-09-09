Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conflicto salarial que motoriza ADOSAC se intensificará esta semana. Luego del paro que tuvo 75% de adhesión la semana pasada, el gremio anunció nuevas medidas de fuerza para esta semana, se concretarán el miércoles y el viernes.

La Asociación de Docentes de Santa Cruz dio a conocer que el reclamo incluirá una marcha conjunta con estatales de la salud. Será el próximo viernes.

Paros y reclamos

Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC, detalló a La Opinión Austral que “la semana pasada el paro fue acatado por el 75% de la docencia“, mientras que la marcha de antorchas movilizó alrededor de “600 personas junto a los trabajadores de salud”.

Esta semana, la medida se concretará “miércoles y viernes con una marcha conjunta también para el día viernes”, debido a que los trabajadores de salud también tienen medidas de fuerza.

Adriana Astolfo, secretaria Adjunta de ADOSAC provincial, encabezó la marcha de antorchas. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Los reclamos del gremio sigue siendo el mismo: el “pedido de apertura de paritarias” y la devolución de los descuentos. El dirigente docente expuso que demandan un incremento del 40% para equiparar el costo de vida en la Patagonia.

Detalló que la comunicación con el Gobierno provincial es nula. Según el referente gremial, “no hay acercamiento“.

Asimismo, señaló que fueron invitados a participar de una de las comisiones en la Cámara de Diputados para aportar ideas a la iniciativa que trata sobre al salud mental en docentes. “No sesionaron por falta de quorum, faltaron los diputados del bloque del gobierno”, aseguró el dirigente.

Descuentos

Finalmente, el referente sindical se refirió a los descuentos que han sufrido los trabajadores que se adhirieron a las medidas de fuerza. “Tenemos entre 800 a 850 descuentos en toda la provincia“, concentrados en los niveles inicial y especial, con montos que oscilan entre “300.000 y 400.000 pesos“.

Ante esta situación, el gremio distribuye bolsones de alimentos entre sus afiliados. “Nosotros ya teníamos preparado una batería de bolsones de alimentos, cosas que están repartiendo en estos días”, afirmó, y agregó que “en Río Gallegos, por dar un ejemplo, ha repartido cerca de 200 bolsones ya de comida para los compañeros que le descontaron”.

El dirigente advirtió que las protestas continuarán. “Nosotros estamos tratando de ver que sea lo menos doloroso posible en términos de que pierdan la menor cantidad de días posibles, no hemos tomado la decisión de ir a una huelga, pero sí queremos que se abra la paritaria”.

Concluyó que “va a depender del gobierno”, ya que “nosotros lo estamos planteando en todas las sesiones del Congreso provincial. Si el gobierno no se llama paritaria, nosotros levantamos la medida de fuerza”.