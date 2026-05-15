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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Resolución 1192 del Consejo Provincial de Educación (CPE), garantizó el sostenimiento de las fuentes laborales sostenimiento de las fuentes laborales docentes hasta febrero 2027.

La secretaria de Gestión Educativa, Daniela Franchini, detalló en declaraciones a LU12 AM680 que se trata de una política de Estado orientada a consolidar la inversión educativa. “Se decidió garantizar el sostenimiento de las fuentes laborales de los docentes que tienen cargos en resguardo, como una política de estado para consolidar la inversión educativa en reivindicación de la educación como un derecho y no como una variable de ajuste”, señaló.

El objetivo primordial de la medida es potenciar el proyecto institucional, fortalecer las trayectorias escolares y atender a la diversidad de los estudiantes. La decisión responde a una demanda histórica que los trabajadores de la educación mantuvieron en las reuniones de las subcomisiones paritarias.

En ese marco, la funcionaria destacó la relevancia del segundo encuentro de la subcomisión laboral, del cual participaron representantes de los gremios ADOSAC y AMET.

Daniela Franchini, secretaria de Gestión Educativa de Santa Cruz.

Durante dicha mesa de diálogo, una de las principales preocupaciones planteadas fue la continuidad de estos cargos. Tras las gestiones, se determinó que los mismos quedarán bajo resguardo hasta febrero de 2027. Sobre este punto, la secretaria remarcó: “Creemos y confiamos en que esta decisión que ha tomado nuestro gobernador es fundamental, es importante, da estabilidad a nuestros compañeros docentes y de esa manera se puede dar un camino por delante en esto de potenciar con los recursos que tenemos las trayectorias de nuestros estudiantes”.

Respecto al volumen de personal alcanzado, la cartera educativa se encuentra realizando mesas de trabajo coordinadas por cada dirección provincial para efectuar los ajustes necesarios.

La funcionaria aclaró que la provincia registra cargos en resguardo desde el año 2024, una situación que se extendió durante el año 2025 mediante las resoluciones pertinentes.

Matrícula

En la actualidad, se observa una sumatoria acumulada de horas y cargos vacantes. Este volumen creció como consecuencia directa de un marcado descenso general de la matrícula escolar.

Las estadísticas oficiales -informadas por la secretaria de Gestión Educativa, Daniela Franchini– reflejan una reducción sistémica del alumnado en todo el territorio provincial.

En el nivel inicial, la matrícula cayó de 11.335 alumnos a 8.146 estudiantes, lo que representa una baja cercana al 30%. Por su parte, el nivel primario evidenció un descenso de 34.358 a 30.593 alumnos, registrando casi 4.000 estudiantes menos. Finalmente, el nivel secundario pasó de 27.456 a 26.225 estudiantes.

En términos globales, la matrícula de Santa Cruz se redujo de 73.149 a 64.974 alumnos. Franchini calificó este impacto como muy marcado, pero ante el cual el Gobernador decidió acompañar la situación laboral del sector.

La secretaria enfatizó que se trata de una medida excepcional en el contexto federal: “Esta decisión política tan importante se dio en nuestra provincia porque no hay ninguna jurisdicción del país en la que en el marco de los resguardos se sostengan las cuotas laborales.”

Para llevar adelante la reorganización del personal dentro del sistema público, el área educativa aplicará los criterios estipulados en el estatuto docente.

Los profesionales en condición de resguardo que posean la categoría de titulares serán declarados en disponibilidad. Sobre esta modalidad, Franchini explicó: “A medida que vayan surgiendo cargos e interinatos en nuestra jurisdicción en la provincia, van a tener la posibilidad de reubicarse en un lugar donde la sección no se haya cerrado. Esa es una posibilidad y algo también positivo con respecto a esto porque estamos ayudando a reorganizar todos estos resguardos.”

En tanto, aquellos agentes que se desempeñen como interinos tendrán prioridad en la toma de nuevos cargos de acuerdo con la competencia de sus títulos.

Actualmente, los organismos técnicos del Consejo Provincial de Educación evalúan los mecanismos reglamentarios. El fin, concluyó la funcionaria, es avanzar en los criterios “para darles la posibilidad a todos aquellos docentes que tengan cargos en resguardo para que vayan encontrando la posibilidad de una estabilidad estatutaria”.