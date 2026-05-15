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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz informó este viernes que cumplirá con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con la ampliación del máximo tribunal provincial de cinco a nueve integrantes.

La definición, llegó luego de que el máximo tribunal nacional revocara la sentencia del TSJ santacruceño que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3949, norma impulsada por el gobierno de Claudio Vidal para ampliar la composición del órgano judicial.

El comunicado oficial del Tribunal Superior de Justicia

A través de un comunicado difundido este 15 de mayo de 2026, el Poder Judicial de Santa Cruz confirmó que acatará la resolución nacional.

“El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, frente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados ‘Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz s/ acción inconstitucionalidad’, hace saber a la comunidad que procederá a dar cumplimiento con lo allí dispuesto”, expresó el documento oficial que fue publicado en las redes oficiales del organismo sin firma.

Además, el tribunal sostuvo que mantendrá “su compromiso inalterable con la forma republicana de gobierno y con el principio de división de funciones del poder” y aseguró que actuará “con el respeto institucional que demanda nuestro sistema democrático”.

El comunicado lleva la firma institucional del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y fue emitido horas después de conocerse el fallo de la Corte Suprema.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre la ampliación del TSJ

Tal como publicó el jueves La Opinión Austral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró válida la Ley 3949 y habilitó la inmediata incorporación de los cuatro jueces designados por el gobernador Claudio Vidal para integrar el Tribunal Superior de Justicia.

La sentencia llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 15 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

En el fallo, la Corte sostuvo que “no existen impedimentos” para que los magistrados designados asuman sus funciones y remarcó que el TSJ provincial “se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros”.

“Esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo”, señalaron los ministros.

La resolución también dejó sin efecto la medida del tribunal provincial que había frenado la ampliación judicial y cuestionó los fundamentos utilizados para impedir la asunción de los nuevos integrantes.

Cómo comenzó el conflicto por la reforma judicial en Santa Cruz

El conflicto institucional se inició en agosto de 2025, cuando la Legislatura de Santa Cruz aprobó la Ley Provincial N° 3949.

La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista Por Santa Cruz, amplió de cinco a nueve el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

El gobierno provincial argumentó que la medida buscaba reorganizar el funcionamiento del máximo tribunal y avanzar en una nueva estructura judicial.

Tras la aprobación de la ley, el gobernador Claudio Vidal impulsó las designaciones de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.

Acevedo y González Nora juraron el 26 de septiembre de 2025, mientras que Contreras Agüero y De la Vega hicieron lo propio el 8 de octubre de ese mismo año.

La demanda judicial y el freno a la ampliación

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y cuestionó las designaciones realizadas en el TSJ.

Posteriormente, los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta declararon nula la decisión que permitió la incorporación de los nuevos magistrados.

La medida paralizó la ampliación del tribunal y derivó en una disputa judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara de Diputados provincial, la Fiscalía de Estado y los jueces designados presentaron recursos extraordinarios para revertir la resolución del tribunal santacruceño.

Los argumentos de la Corte Suprema contra el fallo provincial

En su resolución, la Corte Suprema cuestionó la fundamentación del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

Los ministros sostuvieron que la decisión provincial exhibía “graves defectos de fundamentación” y señalaron que la discusión tenía “trascendencia institucional” porque involucraba la integración de uno de los poderes del Estado provincial.

Además, la Corte indicó que el gremio judicial no acreditó una afectación directa sobre derechos laborales que justificara su legitimación para impulsar la demanda.

El máximo tribunal también recordó que el gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento institucional de las provincias conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional.

La primera medida de Daniel Mariani tras el fallo

Después de la resolución de la Corte Suprema, el presidente del TSJ, Daniel Mariani, firmó una instrucción administrativa para formalizar la incorporación de los cuatro nuevos jueces.

Según informó La Opinión Austral, la decisión dispuso el alta administrativa de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.

La medida permitirá que el Tribunal Superior de Justicia funcione con nueve integrantes por primera vez en la historia de Santa Cruz.

De acuerdo con la información difundida, el próximo lunes podrían sesionar por primera vez los nueve miembros del máximo tribunal provincial.

La reacción del gobernador Claudio Vidal

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, el gobernador Claudio Vidal publicó un mensaje en redes sociales donde destacó la resolución judicial.

El mandatario sostuvo que la Corte “dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949 de ampliación del máximo tribunal”.

Además, afirmó que la decisión marca “el fin de la impunidad” en la provincia y cuestionó el funcionamiento de sectores de la Justicia santacruceña durante las últimas décadas.

La resolución de la Corte Suprema y el posterior comunicado del TSJ cerraron el conflicto institucional que se mantenía abierto desde 2025 por la ampliación del máximo órgano judicial de Santa Cruz.