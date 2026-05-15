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La reactivación del histórico ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy dio este viernes un nuevo paso con la finalización de la primera etapa de obras y la puesta en marcha de pruebas operativas sobre las vías. El acto, realizado en Jaramillo, reunió a autoridades provinciales, equipos técnicos y referentes culturales y turísticos que desde hace años impulsan la recuperación del tren en el norte santacruceño.

En diálogo con La Opinión Austral, la directora de Patrimonio Cultural, Vilma Huentelican, y la directora de Turismo, María Inés Basualdo, remarcaron la importancia histórica, cultural y turística del proyecto que busca devolverle vida a un ramal ferroviario con más de 100 años de historia.

“Es un día histórico, no solo para nosotros, sino para la región y para toda la provincia”, expresó Huentelican durante la cobertura especial realizada por La Opinión Austral en Jaramillo.

La funcionaria destacó que la recuperación del ferrocarril representa mucho más que una obra de infraestructura. “Reactivar un ramal ferroviario como este, que lleva más de 100 años de vida, no es una cuestión menor. Estamos más que contentos de que este proceso finalmente inicie hoy con esta primera etapa y el recorrido del Bivial”, señaló.

El Bivial, la camioneta adaptada para circular sobre las vías, realizó las primeras pruebas operativas en el ramal Jaramillo–Fitz Roy tras décadas de inactividad.

El Bivial es una camioneta adaptada especialmente para circular sobre las vías y evaluar su estado operativo. Con este vehículo se realizan las primeras pruebas técnicas para comprobar si el trazado está en condiciones de recibir nuevamente una locomotora.

“Las vías estaban esperando desde el ‘78, hoy vuelve a transitar este vehículo y esperamos que después le suceda el vagón”, agregó Huentelican emocionada.

El proyecto turístico que busca unir Jaramillo y Fitz Roy

Por su parte, Basualdo explicó que la primera etapa contempla unir las localidades de Jaramillo y Fitz Roy, en un recorrido cargado de significado.

“Se viene trabajando en una propuesta que tiene muchísimo patrimonio cultural y mucha historia. Creemos que puede convertirse en un gran atractivo turístico no solo para la región, sino también para el país e incluso para visitantes extranjeros que llegan a Santa Cruz”, sostuvo.

Mientras el personal de YCRT avanza en la limpieza y evaluación de las vías, desde el área turística ya trabajan en el desarrollo de la oferta que acompañará la futura habilitación del ramal.

“Nosotros estamos más abocados a pensar qué propuesta turística se podrá brindar una vez habilitada esta parte del recorrido”, explicó la directora de Turismo.

“El tren trajo crecimiento y hoy revive la historia” María Inés Basuldo

Basualdo recordó además una experiencia personal recorriendo el histórico trazado ferroviario y aseguró que la reactivación despierta una fuerte emoción entre los vecinos de la región.

“Tuve la oportunidad de viajar desde Puerto Deseado hasta Las Heras en el autovía y esa emoción que uno siente también la vive la gente de estas localidades. El tren trajo muchísimo crecimiento para Jaramillo y Fitz Roy y hoy esto significa revivir nuevamente la historia”, afirmó.

María Inés Basualdo expresó que la vuelta del tren representa “una emoción muy grande” para los vecinos que crecieron junto a la historia ferroviaria de la región.

Además del impacto turístico y cultural, destacó el potencial que podría tener el regreso del ferrocarril en el norte provincial. “Quizás hoy esté pensado desde lo turístico, pero también podría ampliarse hacia otras esferas productivas”, remarcó.

Por su parte, Huentelican subrayó que la recuperación del ramal es el resultado de años de trabajo colectivo por parte de las comunidades locales.

“Venimos trabajando hace más de dos décadas, quizás tres, en el recupero de la memoria histórica. El tren es una parte fundamental de esa identidad rural”, indicó.

La directora de Patrimonio Cultural remarcó que detrás del proyecto hubo generaciones enteras comprometidas con mantener viva la historia ferroviaria de la región. “Hoy quizás nos toca ser las caras visibles, pero hay muchísimas personas que trabajaron durante años. Algunas están y otras ya no. Esta reactivación también es en memoria de toda esa gente que luchó por recuperar estas vías”, expresó.

Invitan a recorrer los museos y el patrimonio ferroviario

Finalmente, ambas funcionarias invitaron a vecinos y turistas a visitar Jaramillo y Fitz Roy para conocer la riqueza histórica y cultural de las localidades.

“Es muy importante recorrer los dos museos que funcionan en las estaciones del ferrocarril y descubrir el enorme patrimonio histórico que tienen estas comunidades”, concluyó Huentelican.

La reactivación del ramal ferroviario impulsada por el gobierno provincial representa uno de los proyectos más emblemáticos para recuperar el patrimonio ferroviario santacruceño, fortalecer la identidad regional y potenciar nuevas oportunidades turísticas y productivas en el norte de la provincia.