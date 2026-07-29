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En el acto de proclamación del profesor Javier Fernández como vocal por las Escuelas Públicas y del profesor Mauricio Barría por las de Gestión Privada, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, analizó los ejes centrales de la política educativa de Santa Cruz.

En declaraciones a La Opinión Austral, abordó la representatividad docente en el organismo, el esquema para recuperar los contenidos afectados por las medidas de fuerza, los resultados del operativo Aprender 2025 y el estado de la infraestructura escolar.

Nuevas autoridades

Durante la jornada asumieron formalmente Fernández y Barría como vocales en representación del colectivo docente. A su vez, concluyeron sus mandatos los vocales salientes Pedro Cormack y Gloria Robles.

Rasgido destacó la importancia de este esquema institucional dentro del organismo: “La conformación democrática del Consejo Provincial de Educación define la participación de representantes del sector docente y del sector de padres. Esa representación es muy importante porque tiene que ver con la voz del colectivo docente al momento de definir las políticas públicas educativas que se implementan en nuestra provincia”.

Sobre la tarea que inician los nuevos representantes, remarcó la exigencia del cargo: “Tiene que ver con ese lugar de responsabilidad que el docente de cada localidad, en confianza, le da a los dos representantes para que puedan trabajar en el mejoramiento y la transformación de la educación. La función del vocal es de mucha responsabilidad, de mucho compromiso y requiere una lectura del territorio de cada una de las instituciones educativas, pero también un anclaje muy importante en la normativa provincial y nacional“.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Devolución de días

Respecto de los acuerdos alcanzados en paritarias, confirmó que la devolución de los días descontados por medidas de fuerza se concretará en dos etapas, fijadas para agosto y octubre. No obstante, subrayó que la medida se vincula de forma directa con la recuperación efectiva de las clases perdidas.

“Cuando se plantea la devolución hay una responsabilidad que tiene que ver con poder pensar de qué manera se recuperan esos saberes y contenidos que fueron afectados por la situación de paro”, señaló Rasgido.

En cuanto al trabajo en las escuelas, explicó la dinámica de aplicación: “Los directores provinciales y están trabajando con los equipos supervisivos y los equipos directivos para que se puedan generar, en el marco de las planificaciones estratégicas de cada institución educativa, las herramientas para garantizar que esos estudiantes puedan tener la oportunidad de nuevas situaciones de enseñanza para garantizar los aprendizajes. Eso forma parte de los acuerdos paritarios”.

Sobre el esquema temporal, confirmó que el calendario escolar se mantendrá sin alteraciones y se extenderá hasta febrero de 2027: “En ese tiempo se va a determinar la planificación para la recuperación de todos los días caídos en términos pedagógicos y con un beneficio directo a los estudiantes“.

Evaluaciones Aprender 2025

En relación con el operativo censal Aprender 2025, Rasgido destacó el nivel de cobertura alcanzado en el territorio provincial: “Santa Cruz fue la única provincia del país que tuvo una participación del 100% de las escuelas, con muy buenos resultados que dieron cuenta de la importancia de la implementación de políticas públicas educativas, como el Plan Provincial de Alfabetización”.

En el área de Lengua, los indicadores mostraron una posición destacada a nivel nacional: “En Lengua obtuvimos resultados que nos posicionaron por sobre la media nacional con un 79,2. Eso significó a nivel país un posicionamiento en el séptimo lugar. Presentamos en octubre del 2024 el Plan Provincial de Alfabetización y a noviembre del 2025, cuando se realiza la evaluación, el resultado que tenemos es que efectivamente si se define una política pública y es efectiva, los resultados se dan”.

En Matemática, si bien se registraron avances respecto del operativo de 2023, la titular del CPE reconoció que el área exige un trabajo continuo: “Las evaluaciones Aprender reforzaron el diagnóstico que teníamos en cuanto a la necesidad de fortalecer la enseñanza de la Matemática. Si bien pudimos obtener mejores resultados que en los últimos años, la realidad indica que tenemos que seguir trabajando mucho. En las dos áreas pudimos achicar la brecha de los alumnos que estaban por debajo del nivel básico“.

Mantenimiento de escuelas y continuidad de clases

Consultada sobre el estado de la infraestructura escolar, la funcionaria detalló las tareas ejecutadas mediante el Plan de Recuperación Histórica: “Durante el receso se continuó trabajando y en algunas escuelas se pudo fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Se iniciaron obras de calefacción por la magnitud que tienen en localidades como Las Heras, Caleta Olivia, la Cuenca Carbonífera y ahora en El Calafate. Recuperar las escuelas es un gran desafío y requiere una inversión enorme“.

Por último, en relación con las condiciones meteorológicas y el trabajo coordinado con la Subsecretaría de Protección Civil y el Ministerio de Seguridad, ratificó el normal desarrollo del ciclo lectivo: “Las clases se inician mañana en toda la provincia. Si se diera alguna particularidad se va a trabajar, pero de acuerdo con los informes que analizamos, las actividades escolares se inician con normalidad”.