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El Gobierno de Santa Cruz cumplió el quinto día consecutivo del operativo de contingencia desplegado en Río Gallegos para atender las consecuencias de las intensas nevadas, el posterior deshielo y los anegamientos registrados en distintos barrios de la capital provincial.

El gobernador Claudio Vidal junto al jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y demás funcionarios del gabinete provincial recorrieron nuevamente los sectores más comprometidos —entre ellos San Benito, Bicentenario I, II, III, IV y V, Chimen Aike y 22 de Septiembre— para supervisar el avance de los trabajos y acompañar a los equipos que continúan brindando asistencia a las familias afectadas.

“Esto demuestra que el Gobierno provincial está del lado de los vecinos, preocupado por la gente, y que cuando todos trabajan en equipo las respuestas llegan donde más se necesitan”, afirmó el mandatario.

Tapa del 29 de julio.

Se reforzó la capacidad de bombeo para acelerar el drenaje

Durante la recorrida, Vidal destacó el despliegue de cinco equipos cisterna que trabajan de manera simultánea para desagotar los sectores más comprometidos de la ciudad.

“Hay cinco equipos cisterna con una capacidad de más de 110.000 litros para desagotar. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el agua baje lo más rápido posible y los vecinos puedan recuperar la normalidad”, señaló.

A la tarea hidráulica se suma un fuerte dispositivo de asistencia social que incluye la entrega de frazadas, colchones, módulos alimentarios y leña, elementos indispensables para acompañar a las familias que atraviesan esta contingencia en pleno invierno.

El jefe de Gabinete, pedro Luxen, en plena labor junto al gobernador. FOTO: GOBIERNO

La emergencia expone años de falta de planificación urbana

El gobernador sostuvo que las inundaciones no son consecuencia exclusiva del temporal, sino el resultado de problemas estructurales acumulados durante años por la ausencia de planificación y obras de infraestructura.

“Durante muchos años no hubo planificación urbana. Muchas viviendas quedaron por debajo del nivel de las calles y existen sistemas que necesitan bombeo porque ya no funcionan por gravedad”, explicó.

En ese sentido, remarcó que las soluciones definitivas requieren inversiones de largo plazo. “Las respuestas que se necesitan son respuestas de largo plazo porque este desastre fue generado durante varias décadas“, expresó.

Pedro Luxen saluda a los trabajadores que retiran agua en superficie. FOTO: GOBIERNO

Un Estado presente

El operativo es coordinado por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete, con la participación de Servicios Públicos Sociedad del Estado, el Consejo Agrario Provincial, Distrigas, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y distintos actores del sector privado, que aportan equipamiento para fortalecer la capacidad de respuesta.

La articulación entre organismos permite sostener un trabajo permanente en territorio, priorizando la asistencia directa a los vecinos y la recuperación de la transitabilidad en los barrios más afectados por la emergencia climática.