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La comunidad del Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos se vio conmocionada tras salir a la luz el plan de una alumna de 13 años para ejecutar un ataque armado contra compañeros y docentes. El caso, que encendió las alarmas en la capital santacruceña, se descubrió luego de que se filtraran conversaciones de WhatsApp en las que la menor detallaba las fases del hecho y exponía una lista con nombres específicos de sus potenciales víctimas.

Según fuentes gubernamentales, policiales y judiciales a las que accedió La Opinión Austral, la estudiante pretendía apoderarse del arma reglamentaria del padre de una compañera, quien se desempeña como efectivo de las fuerzas de seguridad. Fue el propio interlocutor de las charlas virtuales quien decidió advertir a los alumnos involucrados, desencadenando la alerta institucional y la posterior intervención de las autoridades.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 7 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Intervención

La coordinadora del equipo de Convivencia Escolar del Consejo Provincial de Educación, Daniela Fernández, fue entrevistada por LU12 AM680. “Es importante decir que desde el minuto uno en que la escuela, en este caso el secundario, toma conocimiento de la situación, hace una intervención inmediata“, sostuvo.

La acción se dio “en el marco de la guía de actuación que nosotros tenemos en el ámbito educativo, donde tenemos hojas de ruta con pasos a seguir frente a determinadas situaciones de violencia en la escuela”.

“En este caso es una amenaza de una violencia extrema, así que más aún se hace una intervención inmediata abriendo, digamos, también la participación de otros organismos que forman parte del sistema de protección integral de los derechos de nuestras infancias y adolescencia”, agregó.

“Es destacable el trabajo que hizo el secundario frente a tomar conocimiento de esta situación de tanta gravedad, tanto el equipo de gestión, el departamento de orientación y el equipo de supervisores como intervinieron en la situación. Ahora se está trabajando en el después”, remarcó Fernández.

“Hay miedo de ir a la escuela, hay enojo, hay distintas reacciones que la escuela está pensando un plan de abordaje y de contención también para preparar y concientizar sobre algunas cuestiones que muchas veces no tomamos conciencia del peso, de la magnitud que tienen y que pueden constituir en delitos“, señaló.

El adolescente de 14 años fue dado de alta tras permanecer internado por las lesiones sufridas durante la brutal agresión ocurrida en cercanías a la Escuela 25.

Antecedentes

Desde LU12 AM680 se le indicó que no es la primera vez que se escucha una situación conflictiva en el establecimiento, recordando que en La Opinión Austral y la radio salió una mamá reclamando a las autoridades del Secundario N° 25 por una violencia que sufrió su hijo en la puerta o inmediaciones del colegio.

“El abordaje no es en solitario, no es una responsabilidad única de la escuela, necesitamos el acompañamiento de las familias en estas situaciones”, respondió.

“No te olvides que la escuela tiene que hacer en esta coyuntura sociocultural la caja de resonancia de una violencia que se vive a nivel social. Entonces, la escuela no queda como una burbuja aislada de todas estas situaciones. Justamente se presenta como el escenario ideal para que algunas situaciones emerjan o exploten con mayor fuerza”, indicó.

“Es complejo. Muchas veces escuchamos ‘la escuela no hace nada’. La escuela hace y hace un montón. Pero hace también lo que le corresponde desde su función pedagógica“, afirmó la funcionaria.

“Después también tenemos distintas responsabilidades que tienen que ver también con el acompañamiento familiar, y con la intervención de otras instituciones. Este es un trabajo que el cuidado y la protección de las infancias, en este contexto actual, no es un trabajo en solitario de la escuela, es un trabajo que se tiene que llevar adelante en articulación con otros organismos, con otras instituciones y ahí cobra un rol fundamental el papel de la familia en cómo acompañamos a nuestras infancias y a nuestras adolescencia hoy”, sostuvo.

“Estamos atravesados por el mundo digital, y lo que ocurre en el mundo digital tiene un impacto en la vida real. Y ahí tenemos otro foco de conflicto”, empatizó.

Ante la consulta sobre la confección de la posible lista de personas a agredir publicada por este medio y la contención a seguir, Fernández precisó: “La escuela se ha reunido y ha tenido entrevistas con las familias y los estudiantes implicados en esta situación. La situación está siendo abordada”.

“No voy a entrar en detalles porque estamos hablando de una situación que atraviesa a estudiantes menores de edad y para ser coherente con lo que trabajo todos los días que es el cuidado. Yo entiendo el trabajo que hacen los medios de comunicación en esto de mantener a la comunidad en general informada, pero a veces tenemos que ser cuidadosos de algunos detalles que exponen la vida de nuestros estudiantes”, aseveró.

En esa línea, agregó: “Quiero devolverte que la escuela está trabajando, que está en contacto con las familias de los estudiantes involucrados y que se está trabajando. O sea, después los detalles particulares me parece que no corresponde desglosarlos”.

Los padres que detecten violencia escolar deben dar anuncio a la Policía. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cómo actuar

Consultada por LU12 AM680 sobre si desde el ámbito educativo tienen la facultad de realizar algún tipo de denuncia o si debe hacerlo el menor o el padre, Fernández aclaró: “Lo primero que se hace es realizar la denuncia urgente en la policía provincial“.

“Ahí, hablando a nivel provincial, podemos decir, en algunas localidades se llama al 911, en otras es la comisaría o de la Comisión de Fomento, o sea, siempre es a la policía. Como el 911 no funciona en toda la provincia, siempre es a la policía. Se hace la denuncia urgente ante la policía y ahí la policía es la que da intervención al juzgado penal correspondiente“, explicó.

“Se llama a la policía, la policía se apersona en la institución. Ahí es depende la situación, por ejemplo, esta situación tiene otro encuadre, fue que las pruebas circularon por redes sociales, por grupos de WhatsApp“, señaló.

“En veces anteriores lo que nos pasa es que hubo este reto viral de mensajes en los baños de las escuelas. Bueno, ahí la policía se apersona en la escuela, se toma registro de la prueba, por eso es importante aprender de la experiencia y ya los docentes y las docentes saben que tienen que resguardar las pruebas, no hay que borrar nada ni limpiar nada, sino que donde se encuentra el mensaje o que ocurra que se encuentre una bala, un arma, conservarlos en estos lugares de las escuelas”, detalló.

Por último, sobre el impacto de la ley penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad aprobada en el Congreso de la Nación, Fernández evaluó: “La realidad es que esto implica un cambio y este cambio va a traer consecuencias, por eso nosotros estamos trabajando desde la prevención en el ejercicio de la ciudadanía responsable y en poder reflexionar sobre la toma de decisiones”.

“Venimos trabajando, iniciamos la semana pasada con unas jornadas que articulamos justamente con el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz y la idea es seguir replicando a modo de informar a los estudiantes, y que tengan conocimiento de que siempre que tomamos decisiones hay consecuencias, pero ahora algunas decisiones van a tener consecuencias penales“, advirtió.

Respecto a si tienen planificado profundizar el trabajo con la justicia, confirmó: “Sí, de hecho ya empezamos con ese trabajo. Tuvimos una jornada donde convocamos a más de 600 estudiantes en el turno mañana y 400 en el turno tarde y lo hicimos en forma articulada con el juzgado penal juvenil y con el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos nos están acompañando mucho en todo lo que tiene que ver con grooming y ciberdelito“.

“Lo importante es generar confianza con nuestros hijos y nuestras hijas para tener un buen diálogo. Si la mamá se entera por los medios de comunicación, lo más importante es que primero hable con su hijo, pero también que se acerque a la escuela y consulte, porque muchas veces lo que se publica no es lo que verdaderamente sucede”, remarcó.

“Entonces, la escuela siempre hace. Capaz que no a todos nos parece que sea lo suficiente, pero siempre hace y lo que hace tiene un eje pedagógico. La escuela es un espacio de enseñanza y aprendizaje, no es la justicia. Nosotros no juzgamos, nosotros acompañamos y reparamos“, señaló.

“Que confíe en la escuela, que pueda plantear sus dudas e inquietudes. Se puede pautar una reunión, pero lo importante es acercarse a la escuela y consultar, no dejarse llevar por lo que circula después en redes porque ahí se desvirtúa un poco. Estamos en un momento donde muchos opinamos de la escuela sin saber muy bien lo que sucede adentro”, concluyó Fernández.