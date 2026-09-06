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El Gobierno Nacional destacó los resultados de una encuesta realizada por Clarín en redes sociales, que registró un 81,3% de apoyo a las medidas anunciadas por el Presidente Javier Milei en relación con la explotación petrolífera en el Atlántico Sur aledaño a las Islas Malvinas.

La Oficina del Presidente difundió el resultado a través de su cuenta oficial en X, luego de que Milei anunciara el jueves por la noche, durante una cadena nacional, un paquete de iniciativas que incluye el endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras que operan sin autorización en el archipiélago y un llamado a la dirigencia política para conformar un frente unido en torno a la cuestión Malvinas.

El paquete contempla modificaciones a la Ley 26.659 para aumentar las sanciones y penas contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas en las islas. Las disposiciones también alcanzarían a proveedores y otros actores que colaboren con esos proyectos.

Según explicó el jefe de Estado, las empresas involucradas no podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado. El esquema contempla igualmente, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia y la extensión del régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

Otra de las propuestas consiste en crear el Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá a su cargo la definición de una política de seguridad “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”. El organismo articulará a las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de contar con herramientas destinadas a la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespaciales y marítimos del país.

El tercer eje establece facultades para que el Estado pueda responder mediante herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o no estatales que representen una amenaza para la seguridad nacional. Durante su discurso, el Presidente sostuvo que la cuestión Malvinas debe convertirse en una política de Estado que trascienda las diferencias partidarias. “No pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, afirmó.

La explotación petrolera, uno de los principales argumentos

Milei vinculó las medidas con el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. Alertó que, el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene previsto comenzar la explotación petrolera offshore durante los próximos meses. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de la reserva de petróleo que yace bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, expresó.

El mandatario remarcó que la situación constituye “un peligro claro y urgente” y señaló que su administración utilizará las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para impedir el avance de actividades que considera vinculadas con recursos pertenecientes al territorio argentino.

En ese marco, aseveró que la Cancillería envió cerca de 180 notas a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos relacionados con las islas. A su vez, anticipó la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659. La medida buscará facilitar la aplicación de sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores que participen de actividades de extracción de petróleo en las islas sin autorización argentina.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, declaró.

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