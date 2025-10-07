Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Sergio Macagno, entrevistado por LU12 AM 680, confirmó su pedido de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, basándose en la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales para ocupar su cargo.

Explicó que, según los antecedentes analizados y de fuente pública, tanto en la Legislatura durante el tratamiento de su designación como en la Secretaría de Legal y Técnica cuando la exgobernadora Alicia Kirchner lo promovió, surge de la documental que Basanta “no tenía las condiciones esenciales, aún hoy no las tiene” que requiere la Constitución de la provincia para ocupar un cargo en la cabeza del Poder Judicial de Santa Cruz.

Sostuvo que aquello tiene un correlato en el Código Penal ya que “nadie puede aceptar un cargo para el cual no está con las cumpliendo las condiciones“.

Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Por ello, “al doctor Basanta le cabe la imputación del artículo 253 del Código Penal“. El abogado confirmó que presentó la petición el día lunes para que los legisladores de Santa Cruz analicen la documental y promuevan el juicio político, entendiendo “humildemente” que se dan todas las condiciones para ello.

Procesos

Respecto a las consecuencias del proceso, Macagno aseguró que, de ser aceptado por la sala acusadora y luego la juzgadora, Basanta debería ser destituido del cargo por disposición constitucional, aunque a su “humilde entender” “nunca tenía que haberlo ocupado“.

El letrado enfatizó que tiene la certeza de que la designación es irregular, pues “la documentación habla por sí sola”. Comparó la situación con una infracción de tránsito, explicando que la documental comprueba objetivamente que no cumplía los requisitos, por lo que “no es una cuestión de mi punto de vista, mi opinión”, sino de lo que dice la ley. Para que el proceso avance, el pedido primero tiene que tomar estado parlamentario, y de ser favorable, “en 90 días esto se tiene que definir”.

(FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Realidad judicial

Macagno aprovechó para describir la crítica situación del Tribunal Superior de Justicia, cuya integración legal -propuesta por el gobierno de Claudio Vidal- debería ser de nueve jueces.

Hoy, lamentó, existe una “crisis de con confianza pública” y una discusión pública entre los cinco integrantes que están ocupando sus despachos, a lo que se suman los dos designados recientemente, que no los dejaron sentarse pese a haber tomado juramento. La crisis se agudizó porque cuatro de los cinco anteriores “dicen que los dos juramentos no son válidos“, generando un problema importante porque se necesitan cinco jueces para conformar mayoría y tomar decisiones; si cuatro dicen algo, la decisión es “nula”.

Mencionó el paralelismo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la polémica sobre su funcionamiento con solo tres o dos integrantes. La actual “ruptura tan importante” con el doctor Mariani, quien fue destituido de la presidencia por cuatro de sus integrantes, crea una “crisis de confianza pública y de seguridad jurídica” que es “algo muy vergonzoso” para Macagno, la solución es “dejar que se sienten en sus despachos los nuevos vocales” y que el “Tribunal funcione dignamente“.

Finalmente, el abogado alertó que si en el más alto nivel judicial hay quienes no cumplen la Constitución y las leyes, la sociedad se pregunta “¿cómo pueden dictar justicia?”, calificando la situación como crítica.

Explicó que esta crisis del servicio de justicia genera que toda demora perjudique a las personas, ya que ciudadanos de Santa Cruz esperan que sus casos judiciales en lo civil, penal y contencioso administrativo sean resueltos. La falta de resolución a tiempo afecta tanto a los inocentes “juzgados por la opinión pública” como a los que pueden ser culpables, pues la sociedad no ve que se haga justicia.

Concluyó que todos deben pelear para que la justicia en Santa Cruz sea independiente y administre ese poder “en beneficio del pueblo”.