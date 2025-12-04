El bloque Por Santa Cruz, de Claudio Vidal, formará un interbloque con diputados del PRO y la UCR en Diputados

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sesión donde juraron los 127 diputados electos y se eligieron a las autoridades de la Cámara Baja desató una disputa inesperada por el control de la tercera fuerza para designar al vicepresidente tercero. Mientras Provincias Unidas intentaba consolidar un bloque propio de 18 miembros y un interbloque ampliado que sumaba 22, la estrategia cambió cuando José Luis Garrido, representante del gobernador Claudio Vidal en el Congreso, rechazó su incorporación a ese espacio y se volcó a un nuevo interbloque que el PRO y la UCR armaron contrarreloj.

Esta decisión quebró el esquema original del grupo de gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir y que incluía a Vidal, y modificó la correlación de fuerzas dentro del recinto. La ausencia de Gustavo Valdés, que también se quedó afuera de Provincias Unidas, sumó otro golpe a la cohesión del grupo.

Un interbloque que recrea la lógica de Cambiemos

En plena ceremonia, diputados del PRO y la UCR se movieron de banca en banca para cerrar un acuerdo acelerado. El resultado fue un interbloque compuesto por 12 legisladores del PRO, 6 radicales, 2 del MID, Karina Banfi y José Luis Garrido, que alcanzó 22 integrantes y empató con “Unidos”, el armado promovido por Provincias Unidas.

El documento presentado ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó la integración del nuevo espacio. Lo firmaron los titulares de bloque Cristian Ritondo, Oscar Zago, Pamela Verasay, Karina Banfi y José Luis Garrido, quienes se reservaron la comunicación de la denominación para más adelante.

Este armado reactiva una alianza con reminiscencias del viejo Cambiemos, afectado por deserciones recientes y por la fuga de dirigentes hacia Provincias Unidas. En el PRO, Ritondo logró sostener 12 diputados tras una fuerte merma, mientras que la UCR quedó reducida a seis legisladores.

Provincias Unidas pierde una pieza clave y reclama el criterio de bloque

Provincias Unidas apostaba a sumar al santacruceño para fortalecer su estructura. Su bloque propio de 18 diputados, conducido por Gisela Scaglia, buscaba retener la vicepresidencia tercera de la Cámara, cargo para el cual proponían al cordobés Ignacio García Aresca.

Schiaretti, Pullaro y Llaryora.

La irrupción del nuevo interbloque alteró esa pretensión. PRO y UCR reclamaron que la definición se tome bajo el criterio de interbloque y no de bloque. El oficialismo acompañó ese planteo y postergó la votación para la próxima sesión, dejando la puja abierta. Dentro de Unión por la Patria, la división interna en la votación contribuyó a la incertidumbre.

Qué está en juego

La tercera fuerza tiene importancia porque define lugares en comisiones, posiciones institucionales y representación en misiones oficiales. También adquiere peso decisivo en votaciones que no cuentan con mayoría automática.

Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

Ambos interbloques iniciaron una carrera para sumar un diputado más y quebrar el empate. Si ninguno lo logra, la definición se trasladará al recinto en una votación abierta que promete tensar aún más el inicio del período legislativo.

El posicionamiento de Garrido en la sesión

Tras el quiebre con Provincias Unidas, Garrido tomó la palabra en la sesión para apoyar la continuidad de Martín Menem en la Presidencia de la Cámara. “Desde el bloque Por Santa Cruz, acompañamos la propuesta del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni”, afirmó.

El legislador agregó que mantendrá un acompañamiento selectivo: “Como lo hicimos estos dos años, acompañar todas aquellas iniciativas que consideremos buenas para la Argentina y en el caso particular para Santa Cruz y tratando de discutir las diferencias buscando construir acuerdos y consensos que hagan una mejor calidad de vida para todos los argentinos”.