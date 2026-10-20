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La Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz puso en marcha un proceso de normalización del Centro Chileno de Río Gallegos con el objetivo de recuperar el funcionamiento institucional de la asociación y garantizar la convocatoria a elecciones.

Así lo explicó Olga Álvarez, secretaria general del organismo, durante una entrevista con LU12 AM680, en la que detalló las tareas que deberá desarrollar la comisión normalizadora y se refirió al conflicto que atraviesa la institución, marcado por disputas internas y actuaciones judiciales.

“Lo que estamos tratando de hacer es garantizarles a los socios de la comunidad chilena y a todos los riogalleguenses que comparten la historia del Centro Chileno que vuelvan a tener la vida institucional democrática que corresponde”, sostuvo.

Hubo fuertes discusiones en torno a la situación actual del Centro Chileno. En la foto, la abogada Andrea Camporro. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La funcionaria aclaró que el proceso actual es independiente de la controversia judicial vinculada con una asamblea realizada en 2022, en la que se designó a Pedro Díaz como presidente de la asociación. Según explicó, posteriormente surgieron diferencias respecto de la depuración del padrón y de la forma en que se convocó a esa reunión, cuestiones que fueron judicializadas.

En ese contexto, señaló que el mandato de la actual conducción venció el 22 de diciembre de 2024 y que, tras aguardar un tiempo prudencial para que avanzara la resolución judicial, el organismo resolvió impulsar la normalización de la entidad.

Comisión normalizadora

La comisión está integrada por Blanca Pacheco, Edmundo Mancilla y José Almonacid, quienes tendrán a su cargo poner en condiciones administrativas e institucionales a la asociación para que pueda elegir nuevas autoridades.

Entre las principales tareas se encuentran la elaboración de un nuevo padrón de socios, la regularización de la contabilidad y la presentación de los balances pendientes, que, de acuerdo con Álvarez, se adeudan desde 2022.

Una vez cumplidos esos pasos, deberán convocar a una asamblea extraordinaria y avanzar con el llamado a elecciones. “Ellos tienen el encargo nuestro de poner en condiciones la asociación para poder convocar a elecciones”, explicó la funcionaria, quien precisó que el objetivo es que la institución cuente con los requisitos necesarios para desarrollar un proceso electoral regular.

Durante la tarde del lunes debió intervenir la policía para que la situación no pase a mayores. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El plazo inicial establecido para la comisión es de 90 días, prorrogable en dos oportunidades. Álvarez indicó que, si las tareas se desarrollan correctamente, el proceso podría completarse dentro de ese período, aunque no descartó la posibilidad de que sea necesario solicitar una extensión.

Consultada sobre la posibilidad de que los integrantes de la actual conducción vuelvan a presentarse en las elecciones, respondió que podrán hacerlo. De esta manera, la normalización apunta a generar las condiciones para que los socios definan democráticamente quiénes estarán al frente de la institución.

El objetivo es terminar con las disputas internas

Durante la entrevista, Álvarez reconoció que el conflicto del Centro Chileno se prolonga desde hace tiempo y que existen denuncias cruzadas y presentaciones judiciales entre sectores vinculados con la asociación.

Por ese motivo, pidió a los integrantes de la institución que dejen atrás las diferencias y prioricen la recuperación de su funcionamiento democrático. “Yo insto a ambas partes o a todos los asociados del Centro Chileno a vivir democráticamente, a que la asociación cumpla con la finalidad que tiene, que es nuclearlos a ellos”, manifestó.

Pedro Díaz es el presidente del Centro Chileno, aunque las autoridades de Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz sostienen que su mandato está vencido. (Foto: La Opinión Austral).

La funcionaria también explicó que la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas tiene entre sus funciones supervisar el funcionamiento de asociaciones, federaciones y fundaciones, además de concentrar las competencias vinculadas con el Registro Público de Comercio en toda la provincia.

En ese sentido, precisó que el organismo comenzó a funcionar en abril de 2024 y que su actuación se enmarca en la Ley Provincial 3801, que estableció su creación y sus atribuciones.

La situación de los feriantes

Otro de los puntos abordados fue la situación de los feriantes que utilizan las instalaciones del Centro Chileno y que manifestaron preocupación por las consecuencias que el conflicto institucional podría tener sobre sus actividades.

Al respecto, Álvarez aseguró que buscarán que puedan continuar desarrollándose en el espacio y que la comisión normalizadora deberá dialogar con ellos para alcanzar acuerdos.

“Yo estimo que vamos a tratar de que todos puedan convivir dentro de lo que es el ámbito del Centro Chileno”, señaló. También indicó que los integrantes de la comisión deberán convocar a los feriantes y establecer pautas que permitan compatibilizar sus actividades con el proceso de normalización.

Finalmente, la funcionaria reiteró que el objetivo central es que la institución recupere su funcionamiento regular, se resuelvan las diferencias internas y los socios puedan elegir a sus representantes mediante un proceso democrático.