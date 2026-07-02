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La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, Diana Huerga Cuervo, aseguró que la crisis que atraviesa el Poder Judicial provincial responde a problemas estructurales que se profundizaron durante años y valoró las inspecciones que comenzó a realizar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al considerar que ratifican el diagnóstico que la institución venía planteando desde su creación.

Cabe recordar que la última semana de junio La Opinión Austral anticipó de manera exclusiva que una serie de inspecciones ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz encendió las alarmas sobre el funcionamiento de distintos organismos judiciales de la zona norte de la provincia. En ese aspecto, también se indicó que quien se puso el tema al hombro fue el presidente del TSJ, Gabriel Contreras.

Durante una entrevista concedida a Radio LU12 AM680, Huerga Cuervo recordó que el Colegio de la Abogacía advirtió desde un primer momento sobre el deterioro en el funcionamiento de la Justicia santacruceña. “Desde el primer momento que nos tocó asumir en esta nueva institución hemos planteado la situación crítica que veíamos en la administración de Justicia provincial“, afirmó.

Huerga Cuervo indicó que si alguna jurisdicción entiende que no tiene personal o que tiene falencias, debe requerirlo en los términos que corresponden y hacerlo público.

En ese sentido, recordó que incluso acudieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, durante el conflicto institucional originado por la integración del Tribunal Superior de Justicia. “Celebrábamos el fallo porque terminaba la incertidumbre sobre la integración de uno de los tres poderes del Estado, pero ya desde ese momento insistíamos en que eso no solucionaba ni mucho menos la problemática que teníamos en Santa Cruz con las demoras y la cuasi paralización de juzgados“, señaló.

Informe basado en las denuncias

Huerga Cuervo explicó que, tras reunirse con las nuevas autoridades del TSJ, el Colegio elaboró un informe basado en los reclamos recibidos por profesionales de toda la provincia y en una encuesta sobre el funcionamiento del Poder Judicial. “Realmente evidenciaba lo que nosotros veíamos: que la situación era generalizada y estructural, iba mucho más allá de problemas puntuales en algún juzgado”, sostuvo.

“La mayor cantidad de reclamos la tenemos en los procesos de familia”.

DIANA HUERGA CUERVO

Entre las principales observaciones mencionó la existencia de demoras sistemáticas en prácticamente todas las instancias judiciales. “Planteamos la demora estructural y la afectación del plazo razonable, algo que se institucionalizó y se naturalizó. Que un simple proveído demore dos o tres meses, expedientes permanentemente a despacho, demoras de años en sentencias, en elevaciones a Cámara y en la resolución de recursos“, describió. La tapa del diario La Opinión Austral del 25 de junio del 2026.

Además, cuestionó la gestión interna de los expedientes. “Los colegas nos decían: ‘No nos leen los escritos‘. Se acumulan presentaciones y cuando finalmente proveen, responden uno de tres pedidos realizados, obligando a presentar permanentes revocatorias o pedidos de subsanación”, explicó.

Procesos de familia

La titular del Colegio indicó que las mayores quejas corresponden a los juzgados de Familia, donde consideró que las demoras terminan afectando derechos sensibles. “La mayor cantidad de reclamos la tenemos en los procesos de familia, donde se naturalizaron demoras incompatibles con la naturaleza urgente de estos expedientes“, afirmó.

Como ejemplo, cuestionó que muchas veces se dicten cuotas alimentarias provisorias sin audiencia previa ni contacto directo entre el juez y las partes. “Ante la demora y la percepción de que no se pueden dar respuestas, las soluciones que se terminan dando tampoco son las correctas ni las adecuadas“, expresó.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Huerga Cuervo destacó que las auditorías impulsadas por el Tribunal Superior de Justicia en juzgados de la zona norte confirmaron muchas de las irregularidades denunciadas por el Colegio. “Celebramos que el Tribunal haya tomado esta modalidad de realizar inspecciones. Lo que nosotros planteamos se ratifica claramente en esos informes”, aseguró.

En uno de los juzgados inspeccionados se detectó una “casi paralización” en el dictado de resoluciones y providencias simples.

Entre los datos mencionó que en uno de los juzgados inspeccionados se detectó una “casi paralización” en el dictado de resoluciones y providencias simples, además de más de 150 escritos sin asignación de responsables para su tratamiento. “Había escritos pendientes sin siquiera asignarlos a una persona para que los leyera y los proveyera. Eso demuestra que no se trataba de causas complejas, sino de cuestiones ordinarias que tampoco recibían respuesta”, sostuvo.

“No podemos naturalizar”

Consultada sobre si el sistema judicial tiene capacidad para revertir el escenario, Huerga Cuervo respondió afirmativamente, aunque reconoció que será un proceso gradual. “Entendemos que sí y que se debe hacer. Esto viene deteriorándose desde hace más de diez años y progresivamente se fueron naturalizando cuestiones que nunca debieron naturalizarse”, manifestó.

De izquierda a derecha: Diana Huerga Cuervo (presidenta Colegio de la Abogacía); Natalia Linardi (Fiscal de Estado); José Antonio González Nora (vocal TSJ); Fernando Basanta (vocal TSJ); Paula Ludueña (vocal TSJ); Sergio Acevedo (vocal TSJ); y Juan Lucio de la Vega (vocal TSJ). (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En esa línea, pidió que quienes tienen responsabilidades de conducción dentro del Poder Judicial también expongan públicamente las necesidades de cada jurisdicción. “Si alguna jurisdicción entiende que no tiene personal o que tiene falencias, debe requerirlo en los términos que corresponden y hacerlo público. Lo que vemos es que siempre la respuesta es que falta personal, pero mientras tanto detrás de cada expediente hay ciudadanos, menores y derechos que necesitan una respuesta”, enfatizó.

“Lo que vemos es que siempre la respuesta es que falta personal”.

DIANA HUERGA CUERVO

Asimismo, solicitó que las inspecciones realizadas en Caleta Olivia y Pico Truncado también se extiendan a la zona sur de la provincia. “Estamos pidiendo que esta misma metodología se replique en la Circunscripción Judicial N° 1, porque entendemos que estamos en iguales o incluso peores condiciones en algunos juzgados“, afirmó.

Nueva sede institucional

Durante la entrevista, la presidenta del Colegio también confirmó la inauguración de la primera sede institucional del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz. Explicó que hasta el momento el domicilio legal de la entidad funcionaba en su estudio jurídico particular y destacó que el nuevo espacio permitirá brindar mejores servicios a los matriculados.

La jornada de este viernes con la inauguración de la sede.

“Ya tenemos nuestra sede y vamos a empezar a funcionar allí. Tendremos oficinas para audiencias virtuales, un espacio de coworking, lugar para reuniones de institutos y comisiones y para realizar jornadas académicas”, indicó.

La inauguración estará acompañada por una jornada sobre colegiación y justicia, con la participación de referentes nacionales de la abogacía, integrantes del Consejo de la Magistratura y especialistas en Inteligencia Artificial aplicada al ejercicio profesional.

El cronograma de actividades completo.

Cabe destacar que la actividad está prevista para este viernes 3 de julio a partir de las 09:30 en avenida Kirchner 1.951. Entre los disertantes se encuentran la propia Huerga Cuervo; el vicepresidente de la Institución, Paulo Schmidt; la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Mariel Tschieder; el director de la Comisión de Adm. de Justicia y Defensa del Ejercicio de la Profesión, Javier Stoessel; la delegada del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Silvia Mozeris; la Consejera de la Magistratura Nacional, Jimena de la Torre; la Consejera de la Magistratura de Santa Cruz, María Cristina Riera; y el Consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Biglieri.