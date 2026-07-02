Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada provincial Elba Lorena Ponce (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Santa Cruz mediante el cual propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.505, normativa que instituye la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional como un acto de formación cívica destinado a estudiantes del nivel secundario.

La iniciativa establece que el acto deberá realizarse de manera obligatoria, anual e inmediata en todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia, alcanzando a los alumnos que cursan el tercer año del nivel secundario.

De acuerdo con el texto del proyecto, la ceremonia será incorporada al calendario escolar y se llevará a cabo el primer día hábil posterior al 1° de mayo de cada año, en concordancia con lo dispuesto por la legislación nacional.

Diputada por el Pueblo de 28 de Noviembre Lorena Ponce. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, la propuesta determina que el Consejo Provincial de Educación será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma.

Uno de los aspectos contemplados en la iniciativa es el respeto por la libertad de conciencia, de culto y de creencias de los estudiantes. En ese sentido, si bien el acto tendrá carácter institucional y obligatorio para los establecimientos educativos, se prevé que los alumnos puedan abstenerse de participar cuando existan objeciones fundadas en esos derechos.

El proyecto también impulsa la articulación de la Promesa de Lealtad con programas de participación estudiantil, entre ellos el Parlamento Juvenil, con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana y el compromiso democrático de los jóvenes.

Los fundamentos

En los fundamentos, la legisladora sostiene que la Constitución Nacional constituye “el pilar fundamental del orden jurídico, político y social” del país y destaca que la Promesa de Lealtad representa una instancia de especial valor pedagógico para promover el conocimiento de los derechos, las instituciones democráticas y las responsabilidades ciudadanas.

Otra de las provincias donde se realiza la jura a la Constitución Nacional es Tucumán.

Además, argumenta que la adhesión permitirá armonizar la normativa provincial con la legislación nacional y garantizar una implementación uniforme en todos los establecimientos educativos de Santa Cruz.

La iniciativa también remarca que la educación cívica debe entenderse como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana, el respeto por la diversidad y la consolidación de los valores democráticos, promoviendo que los estudiantes asuman un compromiso con los principios consagrados en la Constitución Nacional.

De ser aprobada por la Legislatura, la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación inmediata en todo el territorio provincial. Actualmente, el proyecto fue girado a comisiones.