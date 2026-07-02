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La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa conocida como “Vialidad“, al declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La resolución fue firmada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de CFK contra el mecanismo utilizado para actualizar el monto fijado en concepto de decomiso.

En la misma decisión también desestimaron el recurso de Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para intervenir en esa etapa del proceso.

En la sentencia condenatoria, el Tribunal Oral Federal N° 2 fijó un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado y dispuso que esa suma se actualizara una vez que el fallo quedara firme.

El 6 de diciembre de 2022, ese tribunal condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

También recibieron condenas Lázaro Báez; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y otros exfuncionarios. Además, la expresidenta fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024. Luego, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que de ese modo quedaron firmes.

De esta forma, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y avanzó con la actualización del monto del decomiso. En esa instancia intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con especialistas designados por las defensas y el Ministerio Público.

Como resultado de ese trabajo, la cifra se actualizó a $684.990.350.139,86, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Fernández de Kirchner, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que el monto inicial tenía carácter provisorio y cuestionó la aplicación del IPC para su actualización. En tanto, la representación legal de Báez sostuvo que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal N° 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero“.

Con la resolución dictada este jueves, la Corte Suprema confirmó las decisiones adoptadas en las instancias anteriores y dejó firme el monto actualizado del decomiso que los condenados en la causa Vialidad deberán afrontar de manera solidaria.

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