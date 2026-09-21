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El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) informó que durante los últimos días realizó cuatro presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a partir de reclamos e inquietudes trasladados por profesionales matriculados.

Según indicó la entidad, las presentaciones estuvieron vinculadas con distintas situaciones relacionadas con el funcionamiento del servicio de justicia y con el ejercicio profesional. En ese marco, solicitó información, inspecciones, medidas concretas y la continuidad de la mesa de diálogo institucional con el máximo tribunal provincial.

Armas bajo custodia

En la Nota N.º 092/26-CPASC, presentada el 15 de septiembre, el Colegio solicitó información sobre las investigaciones administrativas y/o disciplinarias realizadas a raíz de la sustracción de armas que se encontraban bajo custodia del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio.

Las presentaciones ante el TSJ fueron realizadas entre el 17 y el 18 de septiembre.

El pedido fue formulado luego de la publicidad de la terna correspondiente al Concurso Múltiple 115 del Consejo de la Magistratura. El CPASC requirió conocer las condiciones de guarda y control de las armas y si se investigaron eventuales responsabilidades funcionales.

También el 15 de septiembre, mediante la Nota N.º 093/26-CPASC, la entidad manifestó su rechazo al criterio adoptado por el TSJ respecto de la aplicación del derecho fijo establecido por la Ley N.º 3913.

El Colegio sostuvo que ese criterio resulta contrario al texto legal vigente y solicitó que la circular correspondiente sea dejada sin efecto. Además, pidió una audiencia para abordar institucionalmente los inconvenientes generados a partir de su implementación.

Reclamos a juzgados

En tanto, el 16 de septiembre, a través de la Nota N.º 094/26-CPASC, el Colegio trasladó nuevas quejas de abogados matriculados vinculadas con demoras y deficiencias en el funcionamiento del Juzgado de El Calafate.

En ese sentido, solicitó una inspección y pidió conocer los resultados y las medidas adoptadas luego de las inspecciones realizadas en juzgados de Río Gallegos.

La presentación también incluyó cuestionamientos por la persistente mora de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción, situación que, según el CPASC, se ve agravada por los resorteos.

Encuentro realizado meses atrás entre autoridades del Colegio de la Abogacía y del TSJ. Participaron el presidente del TSJ, Gabriel Contreras Agüero, junto a la vocal Reneé Fernández y los vocales Fernando Basanta, José González Nora, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega. Por parte del Colegio participaron la presidenta de la institución, Diana Huerga Cuervo; el tesorero Pablo Kairuz; y las vocales titulares Karen Cader y Virginia Zapata.

A esto se sumaron inquietudes vinculadas con las intervenciones del Centro de Asistencia a la Víctima antes de las Cámaras Gesell.

Frente a estos planteos, el Colegio solicitó información, inspecciones y medidas concretas, al tiempo que reiteró la necesidad de continuar con la mesa de diálogo institucional con el Tribunal Superior de Justicia.

Reglamento y tasa de casación

Finalmente, el 18 de septiembre, mediante la Nota N.º 096/26-CPASC, la entidad expresó su preocupación y rechazo frente al nuevo Reglamento de requisitos formales para la interposición de recursos y el incremento de la tasa para acceder a la casación.

El CPASC planteó que estas modificaciones tienen incidencia sobre el derecho de defensa y el acceso efectivo a la justicia. Por ese motivo, solicitó la revisión del reglamento y propuso conformar una mesa de trabajo entre el TSJ y el Colegio, con participación de profesionales litigantes, antes de su entrada en vigencia obligatoria.

Desde el Colegio señalaron que estas presentaciones forman parte de su función de defensa del ejercicio profesional y de procura de un adecuado funcionamiento del servicio de justicia.

En ese marco, además de trasladar formalmente los reclamos recibidos, la entidad solicitó la adopción de medidas concretas y una reunión con el Tribunal Superior de Justicia para dar continuidad a la mesa de trabajo institucional.