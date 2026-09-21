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El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque (PJ), cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la provincia necesita mayores recursos para obras estratégicas y generación de inversiones.

Luque se refirió al impacto que, según su mirada, tendrá la propuesta nacional sobre Chubut y cuestionó las partidas destinadas a la provincia.

“La verdad es que Milei toma una decisión respecto a la provincia de Chubut que es dejarla abandonada y tirada a la suerte de lo que le pueda pasar”, afirmó en Radio del Mar.

El legislador sostuvo que la discusión no debe limitarse a las obras viales, sino que también debe contemplar inversiones vinculadas con infraestructura energética y la generación de empleo.

“Está claro que los recursos y las inversiones que necesitamos no son solo para las obras viales, sino para cuestiones estratégicas en términos de pérdida de trabajo, pérdida de generación de inversiones”, señaló.

En ese sentido, mencionó algunas de las áreas que considera prioritarias para la provincia.

“Chubut necesita inversiones en materia eléctrica, de gas, de rutas. Es muy pobre lo que ha definido el Gobierno de Milei”, expresó.

Luque también cuestionó el rumbo de las decisiones nacionales desde el inicio de la actual gestión y consideró que la provincia viene atravesando dificultades económicas.

“Es lo que vivimos desde que asumió este Gobierno nacional, que a Chubut le ha pegado de frente hace tres años y que cada decisión que toma el Gobierno nacional es muy magra y nulas las inversiones para nosotros”, sostuvo.

Finalmente, el diputado nacional se refirió a la situación económica provincial y planteó la necesidad de contar con mayores herramientas para afrontar el escenario actual.

“La provincia está fundida y la situación no es para nada sencilla”, concluyó.