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El Consejo Provincial de Educación (CPE) transmitirá en vivo las subcomisiones laborales que mantiene con las asociaciones gremiales docentes. La medida se enmarca en una política de transparencia impulsada por el Gobierno de Santa Cruz y permitirá que el colectivo docente y la comunidad en general sigan de manera directa las reuniones entre representantes sindicales y autoridades educativas.

Desde el organismo indicaron que la decisión busca ampliar el acceso a la información sobre los temas que se tratan en estas instancias de trabajo. Con la transmisión pública, los docentes y otros actores del sistema educativo podrán conocer el contenido de las discusiones que se desarrollan en las mesas de diálogo.

Acceso público a las reuniones

El Consejo Provincial de Educación informó que las subcomisiones laborales constituyen espacios de trabajo técnico entre funcionarios del sistema educativo y representantes de las asociaciones sindicales. En esas reuniones las partes analizan distintos aspectos vinculados a las condiciones laborales del sector docente.

Con la transmisión en vivo, el organismo educativo busca que las discusiones que integran la agenda laboral del sector se desarrollen con acceso público. Según explicaron desde el CPE, la iniciativa permitirá que los docentes sigan los temas abordados durante cada encuentro y conozcan los planteos que presentan los distintos actores.

La medida también apunta a que la comunidad educativa acceda a información directa sobre el desarrollo de estas instancias de diálogo.

Mesas de diálogo con los gremios docentes

Desde el Consejo Provincial de Educación recordaron que el Gobierno Provincial convocó al diálogo con las organizaciones gremiales docentes desde el 11 de diciembre de 2023. Ese proceso incluyó reuniones paritarias y espacios de trabajo específicos sobre diferentes aspectos del sistema educativo.

De acuerdo con lo informado por el organismo, ese esquema de diálogo permitió avanzar en medidas vinculadas al salario docente durante 2024 y 2025. Las autoridades provinciales también incluyeron en ese proceso la planificación salarial para el año 2026.

Las subcomisiones laborales forman parte de esa dinámica de encuentros entre el Estado provincial y los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación.

Espacios de trabajo sobre condiciones laborales

Las subcomisiones laborales reúnen a representantes del Consejo Provincial de Educación y a delegados de las asociaciones gremiales docentes. En esos espacios las partes analizan temas relacionados con las condiciones laborales del sector educativo provincial.

Entre los puntos que se abordan en estas reuniones figuran distintos aspectos vinculados al trabajo docente y al funcionamiento del sistema educativo. Cada subcomisión desarrolla intercambios técnicos y registra los planteos que presentan los representantes sindicales y las autoridades.

Desde el CPE señalaron que estas instancias se orientan al intercambio y a la discusión de los temas que forman parte de la agenda educativa.

Objetivo de las subcomisiones

El Consejo Provincial de Educación indicó que las subcomisiones laborales cumplen la función de analizar problemáticas del sector docente y avanzar en posibles acuerdos entre las partes.

Las reuniones permiten que representantes gremiales y autoridades del sistema educativo presenten propuestas, expongan posiciones y discutan alternativas sobre los distintos temas incluidos en la agenda laboral.

Con la transmisión en vivo de estos encuentros, el organismo provincial busca ampliar el acceso a la información sobre el desarrollo de las mesas de trabajo y sobre las discusiones que integran el proceso de diálogo entre el Gobierno de Santa Cruz y los gremios docentes.