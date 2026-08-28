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En diálogo con LU12 AM680, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, abordó la consolidación de LLA en zona norte, cuestionó la creación de la firma estatal Santa Cruz Puede, analizó el vínculo institucional entre Nación y Provincia, y fijó su postura frente al endeudamiento con el sistema bancario.

El legislador fundamentó su agenda en el interior provincial: “Es el trabajo de armado político que venimos realizando a lo largo y ancho de la provincia y que estamos fortaleciendo en la zona norte para que la estructura crezca de manera orgánica”.

En esa línea, destacó el interés del sector privado por entablar diálogo con la fuerza oficialista: “Hay mucho interés en charlar con nosotros para ver la propuesta en materia de desarrollo económico que tenemos, porque la situación hoy en la provincia es muy delicada y no hay un horizonte desde los otros espacios políticos”.

La tapa de La Opinión Austral de este miércoles.

Argentinos endeudados

El diputado nacional descartó que la bancada oficialista impulse o acompañe un marco regulatorio para rescatar a deudores del sistema financiero. “No va a haber ningún proyecto porque cualquier proyecto busca que todos los argentinos nos hagamos cargo de un tema del sector privado. ¿Por qué los argentinos que no tienen ningún crédito tienen que salir a financiar a un sector que sí se endeudó?”, fundamentó.

Por último, responsabilizó a las entidades bancarias por el incremento de la mora y apuntó a la oposición: “Las tasas las subieron los bancos y por eso la gente no llega a cumplir con sus obligaciones. Que se haga cargo el sistema financiero, que bajen las tasas o refinancien las deudas. No tenemos que salir a estatizar un problema del sector financiero donde siempre terminan ganando los bancos, y el kirchnerismo siempre termina siendo útil para el sector financiero y no para la gente”.

Empresa estatal

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por la exdiputada Roxana Reyes a Santa Cruz Puede SAU, Guzmán recordó ser “el primero desde su creación” en señalarlo públicamente y apuntó a la asignación de recursos provinciales.

“Es una ridiculez que un gobierno provincial, donde la salud pasa una crisis profunda, la educación no da resultados, las comisarías no tienen fondos, los presos están hacinados y la policía está en malas condiciones laborales, se dedique a gastar impuestos para armar una empresa que sirve para jugar a ser empresarios“, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la firma pública impacta de forma negativa en la actividad local: “Rompe la matriz del sector privado porque busca meterse a competir con las pymes y comercios con fondos del Estado”.

Sobre las declaraciones del titular de la empresa, Gustavo Sívori, quien defendió el impacto del Mercado Concentrador en la baja de precios en Río Gallegos, el legislador contrapuso su trayectoria comercial. “Yo vengo del sector privado y entiendo que él no entiende nada de comercio ni de empresa. Quizás era muy militar o gritaba fuerte en la mañana, pero de negocios no entiende nada“, cuestionó.

“Pusieron una verdulería y aún regalando las cosas el sector privado le ganó en precio; tuvieron que tirar toda la verdura porque los productores se fueron”, indicó. Y remarcó el contraste con la gestión de Javier Milei: “Mientras nosotros damos una batalla cultural para que la gente entienda que el Estado no tiene que estar en lo que no le corresponde, el gobierno provincial hace todo lo contrario”.

Finalmente, criticó la regulación laboral e intervención en el sector petrolero. “Pusieron un comisario desde la Secretaría de Trabajo y el gobernador dijo que iba a trabajar para que las petroleras no puedan echar gente. ¿Cómo le vas a decir a una empresa que no puede disponer de su personal?”, cuestionó. Y concluyó: “Si sacás una ley 90/10 cuando no tenés el capital humano preparado, es imposible que puedas cumplirla”.

Jairo Guzmán en el Congreso de la Nación.

Relación política

Ante el debate por la relación institucional entre Balcarce 50 y la gobernación —donde se recordaron las valoraciones del exjefe de Gabinete Guillermo Francos hacia Claudio Vidal y las votaciones del diputado provincial Garrido—, Guzmán diferenció la gestión pública de las coincidencias ideológicas.

“El trabajo de un jefe de gabinete o del ministro del Interior es tener diálogo con los gobernadores. Ahora, a nivel político partidario de construcción política, somos el agua y el aceite“, remarcó.

Asimismo, analizó la coyuntura del mandatario santacruceño: “Hoy tenés a un gobernador con una debilidad política enorme por falta de gestión y con un déficit en el gasto corriente que lo obliga a negociar con el Gobierno nacional para poder llegar a fin de mes y pagar los sueldos. Nosotros necesitamos las manos para las reformas en el Congreso y la responsabilidad de la Nación es con los santacruceños para que la provincia no se prenda fuego”. Sin embargo, aclaró: “Estamos en las antípodas de las ideas. El gobernador cree que la provincia se saca adelante regalando zapatillas; las ideas del gobernador atrasan y nos perjudican a todos”.