Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado Santiago Aberastain, jefe de bloque de Por Santa Cruz, analizó en LU12 AM680 los incidentes ocurridos en laCámara de Diputados en la segunda sesión ordinaria y el complejo escenario financiero de la provincia.

Lamentó que se viviera un momento tenso y de violencia por algo que, según aseguró, no iba a suceder. “Nosotros habíamos aclarado desde un primer momento que no íbamos a tratar ningún proyecto de Ley de Emergencia en esa sesión ni ingresarlo tampoco”, afirmó.

Sobre los disturbios generados por sectores sindicales, Aberastain relató que “se manifestaron de una manera un poco exacerbada y violenta” y detalló que se produjeron daños materiales en el edificio.

“Empezaron a romper vidrios. El personal que trabaja en la Cámara se asusta, los manifestantes también corren riesgos, me parece que no era por ahí”, sostuvo, remarcando que se buscó un espacio de diálogo para frenar la “creciente efervescencia”.

La Resolución que fue firmada por todos los bloques en la Cámara de Diputados.

Resolución

Más adelante, el legislador explicó que se llegó a una resolución votada por unanimidad que establece que la Cámara no apoyará iniciativas que afecten los derechos adquiridos.

“No vamos a apoyar ninguna iniciativa que vaya en contra de los derechos de los trabajadores y nada que primero no tenga que pasar por los canales correspondientes que es el ámbito paritario”, precisó.

No obstante, desmintió que esto represente una ruptura con el Poder Ejecutivo: “En un momento leí en varios portales que la Cámara de Diputados le puso un freno al ejecutivo o se plantea una división entre un poder y el otro. No, la realidad no es esa”.

Hubo incidentes fuera de la Cámara de Diputados que obligaron a suspender la sesión. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En cuanto al trasfondo económico, el diputado por Puerto Deseado fue tajante al describir que Santa Cruz es una provincia deficitaria. Explicó que, para otorgar los aumentos salariales que los trabajadores merecen, es imperativo acceder al mercado de capitales.

“Para buscar esos fondos necesitamos salir a pedir plata prestada“, señaló, y aclaró que el Gobierno Nacional impone como exigencia una ley que garantice la solvencia y la disciplina fiscal.

“La ley lo que tiene que decir es que no se va a gastar plata en lo que no sea verdaderamente necesario para poder gastarla en lo indispensable. ¿Y qué es lo indispensable? Aumentar el ingreso de los trabajadores“, subrayó.

Respecto a la falta de consenso previo, Aberastain realizó una autocrítica sobre la gestión del proyecto. “Creo que todos tenemos responsabilidad en esto, faltó sensibilización del lado del Poder Ejecutivo en sentido de por ahí propiciar el diálogo antes de arrancar con el proyecto”, admitió.

Sin embargo, defendió la independencia de las instituciones al señalar que no puede votar una resolución que le prohíba al Ejecutivo realizar su trabajo o al Legislativo cumplir su función de tratar proyectos.

Nueva manifestación del frente sindical. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Finalmente, reafirmó su rol como ente de contralor para asegurar que los fondos obtenidos se destinen correctamente. “Yo te firmo el cheque y anda a pedir plata, pero gastala y que vaya donde tenga que ir, que es al bolsillo del trabajador”, enfatizó.

Concluyó advirtiendo sobre el peligro de utilizar la necesidad de los trabajadores con fines electorales: “Me parece peligroso en este contexto porque lo que estás usando para hacer política es el bolsillo del laburante y el bolsillo del laburante no da más”. Aseguró que actualmente “no hay un proyecto nuevo de emergencia” y que el compromiso de los 24 diputados es buscar soluciones en un marco de paz y sinceridad.