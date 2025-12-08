Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana se dará, en principios, la última sesión ordinaria del año legislativo, luego de que el período sea extendido hasta el 20 de diciembre. El tema central es el Presupuesto 2026, tanto el de la Provincia como el de la propia legislatura.

Para comenzar con el análisis de ambos, este martes habrá reunión extraordinaria ampliada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura.

Primer debate: Presupuesto de Cámara

A partir de las 16 horas, los legisladores de la comisión están citados para analizar y escuchar los detalles del Presupuesto de la Cámara de Diputados, el que asciende a $27.355.4 millones para el próximo año. De los cuáles $26.423,8 millones corresponde al gasto de personal.

El equipo encabezado por la secretaria administrativa Luciana Carolina Gamarra, el director de Administración y el de Recursos Humanos, serán los encargadados de explicar las cifras previstas en el presupuesto legislativo.

Como pasó un año atrás, las autoridades de Economía vuelven a ir a Diputados para explicar el Presupuesto Provincial.

La presencia de Economía

El miércoles a las 9 de la mañana se aguarda la presencia de la ministra de Economía, Marilina Jaramillo y su equipo, para brindar detalles del proyecto de ley 694/2025 con el Cálculo de Gastos y Recursos para el año 2026.

Se anticipa que será tema central de consulta, respuestas y análisis el alto déficit que presenta el mismo ($339 mil millones), equivalente al 11,7% de los ingresos corrientes. Saber cómo se arribó a ese número y las causas principales serán parte de los interrogantes.

Pero también, los diputados de la oposicíon anticiparon que quieren conocer mayores detalles sobre la necesidad de financiamiento por $356 mil millones que contiene la norma, y en particular el artículo que autoriza al Gobierno a buscar endeudamiento por esa cifra.

Cabe recordar que el Presupuesto 2026 contempla gastos por $3,24 billones frente a recursos por $2,90 billones. El déficit financiero previsto así, se explica, según el mensaje de elevación en los rojos de la Caja de Previsión Social (CPS) y la Caja de Servicios Sociales (CSS), principalmente.

Diputado Mario Piero Boffi. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Miercóles despacho y jueves ¿aprobación?

Luego de las exposiciónes, el mismo miércoles será la reunión ordinaria de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado Piero Boffi. La intención del oficialismo es que haya despacho sobre la norma y encaminarse a un posible tratamiento sobre tablas el jueves.

“Confío en que se logrará la aprobación del proyecto” afirmó Boffi en declaraciones radiales y marcó la necesidad de “ser lo más responsable posible”, señalando su convencimiento “de que los 24 diputados de la provincia saben la realidad, más allá de cualquier término ideológico o político, que necesitamos tener un presupuesto aprobado”.

Para ser aprobado este jueves, el despacho necesitará el acuerdo de los dos tercios, como mínimo, de los diputados presentes. Es decir eso es 16 de los 24 legisladores. Con lo cual al menos tres legisladores de la oposición deben levantar la mano.

En principio se descuenta que el proyecto cuenta con 15 manos por lo que la decisión final quedaría en manos de Unión por la Patria.

“Creemos que se debe trabajar para poder sancionarlo en diciembre” dijo Boffi y no descartó que se convoque a una nueva sesión para lograrlo: “si es a través de una extraordinaria, así se hará“, aseguró.