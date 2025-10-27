Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En comunicación con LU12 AM680 de Río Gallegos, María Monserrat Campos Álvarez, secretaria del Juzgado Electoral Federal de la ciudad, realizó un balance del desarrollo de los comicios legislativos 2025 en Santa Cruz, donde por primera vez se utilizó la boleta única de papel (BUP).

“Vimos que en cada uno de los establecimientos de Río Gallegos que recorrimos, junto al juez federal, con parte del personal de la Secretaría Electoral a recorrer y la verdad que la gente estaba muy contenta con el sistema, dijo que le había resultado sencillo, fácil, no había filas para votar, o sea era muy ágil”, aseguró Campos Álvarez. La funcionaria valoró la respuesta de los votantes y destacó que el sistema “permitió un proceso ordenado y sin demoras”. Según dijo, el equipo del Juzgado Federal “recorrió escuelas y verificó que todo se desarrollara con normalidad, sin mayores inconvenientes”.

Un sistema ágil y sin incidentes

En cuanto al funcionamiento general de la jornada, la secretaria señaló que “tenemos la famosa encuesta que fui diciendo medio por medio. Que tuvimos un montón de gente que realmente contestó y todas son positivas. Quién sabe, algunas cosas perfectibles, como por ejemplo el tema de la cabina, dijeron bueno, por ahí puede ser un poquitito más grande. Cosas mínimas. El sistema la verdad que funcionó perfecto, perfecto, ¿no? No tuvimos incidentes de ningún tipo”.

Campos Álvarez destacó también el papel de los delegados judiciales, una figura creada por la Cámara Nacional Electoral. “Son personas que realmente hacen un trabajo extraordinario y hay que reconocerlos porque es una figura voluntaria, o sea, la persona acepta voluntariamente ser nexo entre las autoridades de mesa y la justicia electoral nacional”, explicó.

Un operativo coordinado en toda la provincia

La secretaria del Juzgado Electoral Federal resaltó que “los poquitos incidentes mínimos que ha habido, ellos nos los han comunicado y a través nuestro se han solucionado en el mismo momento”. Luego, agregó: “Recordemos que nosotros tenemos una provincia enorme, con 800 mesas distribuidas por toda la provincia, 130 delegados judiciales y 1.800 autoridades de mesa. Es coordinar todo eso con un equipo desde Río Gallegos”.

Además, agradeció la colaboración del Juzgado Federal de Caleta Olivia, que acompañó el desarrollo de los comicios en distintas localidades. “El juzgado colaboró recorriendo, tratando de solucionar o transmitirnos todas las pequeñas cosas que hubieron. Hemos estado representados en todos lados, y la verdad que tengo que agradecer infinitamente a todas las personas que han colaborado en forma totalmente altruista”, destacó.

El escrutinio definitivo comienza este martes

“Cerraron las últimas urnas, que ya nos las llevaron, ya las tenemos donde vamos a hacer el escrutinio definitivo a partir del día martes, o sea, mañana a las 18 horas. Ahí se inicia el escrutinio definitivo por parte de la Junta Electoral Nacional. Y ese es el único número definitivo y válido”, detalló Campos Álvarez.

La funcionaria explicó que “entre mañana y el miércoles estimo que ya va a terminar, porque es una sola categoría. La experiencia nos dice eso. Todo aquel voto que necesite ser resuelto por la Junta lo va a hacer a partir del día de mañana”.

Votos nulos y análisis posterior

Consultada sobre los 7.600 votos nulos registrados, lo que representa un poco más del 4% del total en la provincia, Campos Álvarez aclaró que aún no manejan los datos oficiales: “No conozco esos números al detalle, porque el escrutinio provisorio lo hace el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral, no es algo que competa a la justicia electoral nacional”.

Agregó que el nivel de participación fue menor que en otras elecciones: “En otras ocasiones participó el 82% del padrón; en este caso fue menor. Cuando empiece a ver los votos recurridos voy a tener una noción más clara de qué pasó, si la gente se equivocó o qué cosas podemos mejorar de la boleta única”.

Plazos legales y cierre del proceso electoral

Finalmente, Campos Álvarez recordó que “48 horas después de la finalización del comicio es el plazo que hay para los reclamos sobre el funcionamiento de las mesas electorales. Una vez que vence ese plazo, se inicia el escrutinio definitivo y se empieza a contabilizar lo que fijan las actas. Si no hay recurridos ni impugnados, ese dato queda como final”.

De esta manera, el Juzgado Electoral Federal de Río Gallegos se prepara para abrir las urnas y realizar el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025, un proceso que marcará el cierre de una jornada electoral histórica en Santa Cruz por la implementación de la boleta única de papel.

Tapa de La Opinión Austral del lunes 27 de octubre de 2025.