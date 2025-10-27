Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Carlos Molina —quien junto a Moira Lanesan se impuso en los comicios a diputados nacionales de este domingo por la lista de Fuerza Santacruceña— participó este lunes del acto realizado frente al mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner, en Río Gallegos, en homenaje a los 15 años del fallecimiento del expresidente. “En estas elecciones se vio el fruto de su siembra”, afirmó.

Frente a la militancia, el cura tomó el micrófono y, con evidente emoción, expresó: “La vida es muy loca, tiene estas cosas que uno no entiende. Yo entré a este cementerio acompañando a Cristina (Fernández de Kirchner), a su familia, a dejar a Néstor, y ahora estoy parado acá como diputado electo gracias a todos ustedes y a todo su trabajo”. En un clima que combinaba la alegría del triunfo electoral con la nostalgia por el exmandatario, Molina recordó que “no dejo de ver a Néstor entrar a su oficina, de decirle ‘¿qué hacés?, ¿cómo estás?’, de verlo con la lapicera”.

Indicó que cuando Kirchner fue elegido jefe de Estado, “al otro día entro a su oficina y me dice: ‘mirá, sigo teniendo la misma lapicera y el mismo cuaderno’. Con esas lapiceras y esos cuadernos hizo un lío tremendo en esta Argentina, la dio vuelta…fue el presidente más grande que tuvo la historia del país después de Perón. (…) creo profundamente que lo tengo acá atrás respirando”.

También compartió una anécdota ocurrida durante un viaje desde Comodoro Rivadavia hacia Buenos Aires: “Por estas cosas, me cambiaron, me pasaron adelante, a primera y me bajo del avión y me llama por teléfono Néstor y me dice: ‘¿qué hacés viajando en primera?’. Yo no era funcionario, no era nada, y le digo: ‘pero me pasaron’ y me dice: ‘no, agarrás y le das el boleto a otro, porque vos sos el cura del presidente y vos tenés que ser coherente con lo que estás haciendo’. Así pensaba y así nos hacía vivir. Ese era Néstor”.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Respecto del momento en que debió despedirlo, aseguró: “Cristina nos había pedido una cosa muy importante: ‘no lo dejen solo’, y nos quedamos junto con Alicia (Kirchner) y las dos hijas de Alicia cuidándolo toda la noche en la Casa Rosada. A la mañana le pusieron los atributos del presidente, la banda y el bastón, y lo llevamos al patio, donde después fue saludado por tanta infinidad de gente. Estaba Néstor solamente con los atributos de presidente, y le dejaron el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo sobre el féretro”.

Luego amplió: “A partir de ahí empezaron a llegar pañuelos, rosarios, banderas; la gente empezaba a dejarle cosas. Néstor entró con los atributos de presidente y se fue como el líder del pueblo argentino que supo sembrar. Solo un líder sale así, rodeado y llorado por su gente. Solo el que supo decirle que no a los bastardos cuadros y defender los derechos sale como un líder. Solo el que le dijo que no al Fondo Monetario Internacional sale como un líder. Solo el que abraza a Estela de Carlotto y a Hebe de Bonafini y las defiende sale como un líder”.

En la misma línea, Molina agregó: “Solo el que sale del escritorio y va donde están los docentes y les da los aumentos sale como un líder. Solo el que recorre barrio por barrio y hace planes para que los de abajo vuelvan a estar arriba y los de arriba tengan que sufrir porque se la habían llevado toda, solo así alguien sale como un líder; y ese fue Néstor. Tenemos que estar agradecidos de que haya salido de acá y que hoy siga estando entre nosotros”.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Asimismo, recordó que Cristina Fernández acariciaba constantemente el féretro “como quien sabía que ahí estaba el ser amado, y en lo bajo decía ‘caprichoso’. Era el único reclamo de ella y mientras yo escuchaba, decía: ‘solo un caprichoso puede hacer lo que hizo’. Aquel que no le tuvo miedo a nada pudo hacer lo que hizo, aquel que se enfrentó al verdadero poder porque era un caprichoso pensando en los demás”.

Para el diputado nacional electo, “hizo lo que hizo y le devolvió a nuestro país la dignidad…caprichoso por el otro, como lo fue. Salgamos con ese capricho que es capaz de hacer que el otro viva, que esté bien, que sea feliz”. Finalmente, exclamó: “Néstor no murió y en estas elecciones se vio el fruto de esa siembra. Un abrazo enorme a Cristina, sé que va a estar sabiendo lo que dijimos acá y ¡Cristina libre!”.

