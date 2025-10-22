Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), conformado por el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, realizó una conferencia de prensa encabezadas por sus candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz para las elecciones de este domingo 26 de octubre.

La lista está encabezada por Gabriela Ance, militante del Partido Obrero, en el segundo lugar se encuentra Luis Díaz, referente de Izquierda Socialista, mientras que el tercer lugar está ocupado por Oriana Toloza, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Ance, en principio, se mostró conforme con las localidades visitadas por los candidatos y candidatas del FIT y afirmó que “se han relevado un montón de realidades de la población” las cuales “urge poder visibilizarlas y desde el Frente de Izquierda lo hacemos de esta manera porque entendemos que es importante que hoy, ante las campañas que venden espejitos de colores, decir lo que le está pasando a las familias trabajadoras”.

Gabriela Ance, primera candidata a diputada nacional del FIT. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

A continuación, habló de “los salarios de indigencia y de pobreza que tienen los trabajadores municipales que hoy están llevando adelante paros como en Río Turbio o en Puerto Santa Cruz, o los trabajadores de Comandante Luis Piedra Buena que este jueves van a llevar adelante una medida de fuerza y en el resto de las localidades pasa lo mismo”, dijo.

Asimismo, manifestó la solidaridad con estos trabajadores que “están sufriendo la persecución, el ninguneo y estos salarios que colocan en una situación grave y de mayor pobreza donde vemos que la crisis económica a nivel nacional y provincial, sin generación de fuentes de trabajo, con mucha precarización laboral” por lo que “son los propios trabajadores los que están padeciendo los mayores problemas sociales”, señaló.

En tanto, Luis Díaz (docente) afirmó que la campaña del FIT fue muy buen recibida por la población, con mucho entusiasmo, con la posibilidad de votar a trabajadores. “Lo que percibimos en el mano a mano y en la visita a los diferentes sectores es que vamos a tener una muy buena elección”, dijo.

Luis Díaz, segundo candidato a diputado nacional del FIT (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese sentido, comentó: “Aprovechamos para convocar a todo aquel que tenga indefinición o que no tenga ánimo por ir a votar, que ésta vez elija al Frente de Izquierda” ya que “somos el grupo político que no votó ninguna ley contra el pueblo, no así el peronismo ni el resto de los partidos tradicional que son los que trajeron al gobierno nacional que nos ajusta y el gobierno provincial actual intentó separarse de (Javier) Milei y lo que todos sabemos que ha aplicado el ajuste con todas las recetas de Milei”.

Más adelante, Díaz indicó que en Caleta Olivia sigue sin agua, en Las Heras hay un movimiento de autoconvocados de desocupados, paros en la ASIP, en el Consejo Agrario, en el sector docente. “Nuestra lista es la única que no vota ningún tipo de ajuste contra el pueblo y el pueblo lo sabe”, ratificó el docente.

Oriana Tolosa, tercera en la lista de diputados nacionales del FIT. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Oriana Toloza (profesora de sordos) destacó que la campaña fue “a pulmón, hablando con las trabajadoras y los trabajadores, en las calles, en sus casas, uno a uno, charlando con los vecinos, viendo las problemáticas que tienen y acercando nuestras propuestas y resoluciones que propone nuestro espacio”, sostuvo.