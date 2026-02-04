Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Frente Sindical de la Provincia de Santa Cruz presentó cuatro pedidos formales de acceso a la información pública ante distintos organismos del Estado provincial, en los que reclama datos exhaustivos sobre la recaudación de sectores estratégicos, la ejecución del Presupuesto 2026, la política salarial y la situación financiera de la Caja de Servicios Sociales (CSS).

Las presentaciones se realizaron al amparo de la Ley Provincial N° 3540, que garantiza el derecho de acceso a la información pública, y estuvieron dirigidas al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, al Directorio de la CSS y a la Subsecretaría de Ética Pública. El objetivo central, según expresaron, es fortalecer el control ciudadano y comprender cómo se administran los recursos que impactan de manera directa en los salarios estatales y en la cobertura sanitaria.

En los escritos presentados, el Frente Sindical sostiene que el acceso a esta información es fundamental para evaluar la relación entre recaudación, política salarial y servicios esenciales, y para determinar si los recursos estratégicos de la provincia se traducen en mejores condiciones de vida para los trabajadores estatales.

Los pedidos de informes llevan la firma de Miguel del Pla, por ADOSAC; Gustavo Subiabre, por ATE Santa Cruz; Franco Mascheroni, por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales; Griselda Fabregat, por la Asociación Bancaria Santa Cruz; Sebastián González, por el SOEM Río Gallegos; y Víctor Hugo Valentín, por el SPMPS. También lleva la firma institucional SIDUNPA, APOC Santa Cruz, STVyARA, la Asociación Civil Unión Policial y FAREM, todos integrantes del Frente Sindical de la Provincia de Santa Cruz.

“Recaudación estratégica”

Uno de los ejes centrales de los pedidos es la recaudación proveniente de los principales sectores productivos de Santa Cruz, considerados estratégicos por su peso en los ingresos provinciales y que constituyen la principal fuente de recursos propios. El Frente Sindical solicitó información detallada sobre minería, hidrocarburos, pesca, turismo y también sobre la recaudación general de los impuestos provinciales.

Los sindicatos no sólo pidieron conocer el monto de la recaudación; sino que además piden conocer cómo se calcula y qué se cobra. La producción declarada por proyecto (minería e hidrocarburos), precios de referencia utilizados para liquidar regalías, regalías liquidadas vs. efectivamente percibidas, beneficios fiscales, exenciones y deducciones aplicadas, comparativos interanuales e impacto fiscal del aumento del precio internacional del oro.

Los referentes gremiales quieren saber si el Estado de Santa Cruz cobra todo lo que debería cobrar y con qué criterios lo hace.

Sobre la minería y el pétróleo, los sindicatos pusieron énfasis en la producción declarada por proyecto, los precios utilizados para liquidar regalías, los montos efectivamente percibidos y los beneficios fiscales aplicados. Y solicitaron “documentación que permita verificar el impacto fiscal de la suba del precio internacional del oro sobre los ingresos provinciales”.

Sobre la pesca, pidieron detalle de tasas, cánones, permisos y derechos de explotación. Y sobre el turismo, quieren saber si además de ingresos tributarios hay recaudación no tributaria asociados a la actividad.

Presupuesto 2026 y política salarial

Otro aspecto central del reclamo está vinculado al Presupuesto de la Administración Pública Provincial de este año. El Frente Sindical pidió conocer de manera documentada la pauta salarial utilizada como supuesto para la elaboración del presupuesto, la proyección de la masa salarial mensual y anual, discriminada por jurisdicción, escalafón y régimen y el impacto presupuestario de los acuerdos paritarios vigentes.

Además, solicitó la distribución analítica del presupuesto, las modificaciones realizadas desde el inicio del ejercicio, la programación financiera y el detalle de la ejecución presupuestaria mensual, con el objetivo de evaluar cómo se asignan y ejecutan los fondos públicos.

Desde el sector sindical remarcan que estos datos son clave para entender por qué, pese a la recaudación de recursos estratégicos, los salarios estatales continúan perdiendo poder adquisitivo.

Estado de caja, fondos especiales e infraestructura

Los pedidos también incluyen información sobre el estado de la Tesorería General de la Provincia, saldos de caja, cuentas oficiales y eventuales colocaciones financieras transitorias, como plazos fijos.

En paralelo, los gremialistas pidieron detalles sobre fondos con afectación específica, recursos administrados a través de UniRSE u otros mecanismos similares y plan de obras públicas y mantenimiento edilicio 2026, con foco en escuelas, hospitales y dependencias judiciales, así como el estado de ejecución de esos trabajos.

Caja de Servicios Sociales

El otro pedido de información pública se enfoca de manera directa en la Caja de Servicios Sociales, la obra social de los trabajadores del Estado provincial, que tiene conflicto con pacientes crónicas y que requieren tratamientos costosos. En este caso, el reclamo apunta a conocer la cantidad total de afiliados, entre activos, pasivos y grupos familiares; el gasto en prestaciones de salud por tipo y prestador durante 2024, 2025 y lo ejecutado en 2026; los aportes personales y patronales efectivamente transferidos, y las diferencias detectadas; el resultado financiero mensual y anual; las transferencias del Tesoro Provincial para cubrir déficits y también el detalle de la deuda de los municipios con la obra social.

El Frente Sindical advirtió que los recursos de la CSS tienen carácter sanitario y alimentario, por lo que consideró indispensable contar con información clara sobre su sostenibilidad financiera y su capacidad para garantizar la cobertura médica.