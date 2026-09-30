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El Glaciar Perito Moreno continúa atravesando un proceso de retroceso que se profundizó durante los últimos meses. De acuerdo con los datos actualizados por Glaciarium – El Calafate, durante el verano 2025-2026 y el otoño de 2026 el glaciar perdió en conjunto 1,46 km² de superficie, una magnitud significativa si se la compara con el retroceso acumulado desde 2018.

El seguimiento se realiza mediante vuelos con un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT), en el marco de un proyecto iniciado en mayo de 2025 entre la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG) y Glaciarium. La operación de los vuelos continúa a cargo de Facundo Albertengo, técnico del Parque Nacional.

Durante el otoño de 2026 se realizaron vuelos los días 20 de marzo, 7 y 20 de mayo y 4 de junio, que permitieron continuar documentando la evolución del frente del glaciar. Estos relevamientos se sumaron a los efectuados durante el verano y permitieron observar la continuidad de los cambios registrados en el período anterior.

Un nuevo registro

Según las mediciones obtenidas, en los 100 días transcurridos entre los relevamientos realizados entre el 24 de febrero y el 4 de junio de 2026, el frente del glaciar se alejó de la Península Magallanes aproximadamente 910 metros.

Desde el 24 de febrero el Glaciar se fue alejando de la Península de Magallanes.

La distancia registrada supera el valor de unos 750 metros medido en 1899 por el geólogo alemán Rudolf Hauthal, de acuerdo con los datos difundidos por Glaciarium.

En términos de superficie, durante el otoño de 2026 el Glaciar Perito Moreno perdió otros 0,65 km², que se suman a los 0,81 km² registrados durante el verano 2025-2026.

De esta manera, la pérdida acumulada en ambos períodos alcanzó 1,46 km².

Ocurrió en 197 días

Para dimensionar la magnitud de los cambios recientes, el informe compara estos datos con el área perdida desde mediados de 2018.

Los grandes cambios en el Glaciar Perito Moreno comenzaron a registrarse en ese año, con el desacople de morenas subacuáticas en ambos frentes, un incremento de las temperaturas —particularmente durante los últimos veranos—, un aumento de la velocidad del hielo y un fuerte adelgazamiento, procesos asociados a retrocesos y pérdidas de superficie.

Desde el 1 de mayo de 2018, el área total perdida alcanzó los 3,27 km² en un período de 8,1 años.

En contraste, durante el verano 2025-2026 y el otoño de 2026 se perdieron 1,46 km² en apenas 197 días, equivalentes a aproximadamente 0,54 años. Es decir, esa superficie representa el 44% del área total perdida desde mayo de 2018.

La pérdida de masa de hielo se viene evidenciando desde 2024 y parece haberse acelerado.

El informe advierte así sobre la magnitud de los cambios registrados en el período más reciente.

Mediciones de profundidad

El monitoreo también incluyó trabajos de campo para conocer las características de las zonas recientemente liberadas por el retroceso del hielo.

El 19 de marzo de 2026 se realizaron mediciones de profundidad en sectores de reciente retroceso del Canal de los Témpanos y Brazo Rico.

El operativo contó con apoyo logístico de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares y con la participación del timonel Roberto Seguel, el asistente y guía Steffen Welsch y el ingeniero Pedro Skvarca, responsable del proyecto de investigación 089-DRPA-2025.

Las tareas se extendieron durante cuatro horas y se llevaron adelante desde un bote semirrígido equipado con una ecosonda Lowrance HDS7, utilizada para obtener las mediciones de profundidad.

Los nuevos relevamientos realizados durante el otoño permiten continuar una serie de observaciones que busca documentar, con herramientas aéreas y mediciones directas en el terreno, la evolución del Glaciar Perito Moreno frente a los cambios registrados en los últimos años.