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El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, saludó a Gobernador Gregores en su 104° aniversario, y anunció que en los próximos días visitará la localidad para avanzar en una agenda de obras y desarrollo productivo.

Tal como adelantó La Opinión Austral, el Gobierno Provincial está presente mediante la presencia del gabinete provincial, comitiva que encabeza la ministra de Gobierno Belén Elmiger.

A través de sus redes sociales, destacó que “Gobernador Gregores representa el esfuerzo y la producción de una comunidad que empuja todos los días para salir adelante”.

Explicó que por cuestiones de agenda no pudo estar presente en la celebración oficial, aunque confirmó su regreso: “En los próximos días vamos a volver a la localidad, para seguir trabajando junto al Municipio, y acompañando el crecimiento de la localidad”.

Saludo institucional

En su mensaje, Vidal hizo extensivo el saludo a las autoridades y a toda la comunidad: “A través de este video quiero saludar en un nuevo aniversario a la hermosa localidad de Gobernador Gregores”, dijo en el mensaje difundido por el Gobierno.

Saludó a la intendenta Carina Bosso, al diputado por el pueblo Fernando Martínez, a los concejales, y a “la comunidad en general”.

El gobernador Claudio Vidal junto a la intendenta Carina Bosso.

Anuncios: obras, producción y desarrollo

Anticipó una serie de acciones concretas que se llevarán adelante durante su visita, con eje en el fortalecimiento productivo y la mejora de infraestructura. Entre los anuncios más relevantes, destacó la firma de un convenio con productores locales: “No solamente para poder compartir con los vecinos de la localidad, sino también vamos a estar firmando con distintos productores de la localidad un convenio de compra por la producción de 25.000 arbolitos”.

Confirmó la inauguración de un nuevo tramo de red cloacal: “Vamos a estar inaugurando 1.900 metros de un nuevo sistema de red cloacal”. Además, remarcó la puesta en marcha de una obra esperada durante años: “Esto es parte de un reclamo de muchos años, y estaremos poniendo en marcha la planta de peletizado, que es parte del valor agregado que le queremos dar a la producción de la localidad”.

El paisaje de Gobernador Gregores.

Infraestructura deportiva y mejoras comunitarias

Durante su visita, el gobernador Vidal también recorrerá instalaciones clave para la comunidad. Entre ellas, el gimnasio local donde, con financiamiento del Estado provincial y trabajo conjunto con el Municipio, se concretó la instalación de gas: “Pusimos en marcha la instalación de gas para que el gimnasio tenga calefacción”.

Adelantó que también participará de la inauguración de la cancha de césped sintético del Club Atlético Cruz del Sur, que fuera financiada por la Provincia. “Algo muy pero muy importante, muy esperado por la comunidad”.

“Mientras tanto, les dejo un gran saludo, un fuerte abrazo a toda la comunidad y nos vemos pronto. ¡Muy feliz aniversario!”, cerró su mensaje.