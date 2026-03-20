El gobernador Claudio Vidal anunció avances en la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz y defendió la ley 90/10 como una herramienta clave para garantizar empleo local.

Represas: vuelven las obras tras años de parálisis

Vidal confirmó que el proyecto vuelve a ponerse en marcha luego de casi tres años de paralización y que demando incesantes gestiones que encaró su gobierno desde el primer día de gestión.

“El 1° de abril ingresan otros 50 trabajadores. Ya ingresaron 50 y en mayo habrá un acto oficial”, detalló. El evento contará con autoridades de China, de la empresa Gezhouba, del Gobierno nacional, provincial y del gremio.

Caber recordar que se proyecta el reinicio de la represa Jorge Cépernic y se espera que de manera progresiva se llegue a los 1.800 puestos de trabajo.

Una obra estratégica para la provincia y el país

El gobernador destacó la importancia del proyecto en términos energéticos y laborales.

“Es una obra muy importante para generar empleo y también para el país por lo que significa en materia energética”, afirmó.

Además, subrayó que la reactivación fue fruto del diálogo: “Se logró con mucho trabajo con China, con la empresa y con Nación”.

Ley 90/10: “Defiende el trabajo local”

Vidal también defendió la ley 90/10 frente a críticas de sectores políticos. “Es una ley para defender al trabajador que vive en Santa Cruz”, sostuvo. Y explicó su impacto económico: “Si los trabajadores viven en la provincia, generan movimiento económico”.

El mandatario aseguró que el gobierno controla el cumplimiento de la normativa. “Las empresas tienen la obligación de enviar la información de los trabajadores y nosotros verificamos que se cumpla la ley”, indicó.

Y fue contundente: “Quienes están en contra de esta ley están en contra del trabajo santacruceño”.