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Después de su paso por Estados Unidos, Chile y España, Javier Milei, sumó Hungría a sus salidas al exterior en el mes de marzo y se convirtió en el primer mandatario argentino en realizar una visita oficial a ese país europeo. Combinó la agenda de gobierno con un encendido discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Desde allí aseguró que sacó “a 15 millones de argentinos de la pobreza” y prometió que “la inflación será exterminada” para 2027.

Milei dedicó la mañana del sábado al marco institucional de su paso por Budapest y mantuvo una reunión con su par, Tamás Sulyok; luego con el primer ministro, Viktor Orbán, un líder de la derecha conservadora de Europa, con quien dialogó en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.

Esos encuentros dejaron varios momentos de alto calibre político. En primer lugar, la foto del líder de La Libertad Avanza con Orbán, del Fidesz, y la “visión compartida sobre los desafíos que enfrenta Occidente“. En segundo, la conversación que mantuvieron sobre inmigración.

“Cuando los inmigrantes no se adaptan culturalmente, deja de ser inmigración para convertirse en invasión“, aseguró Milei durante la reunión bilateral. Desde el gobierno nacional destacaron destacaron “la visión común sobre los problemas de Occidente” y a Hungría como “un país emblemático para el mundo occidental que demostró su valentía durante la caída del comunismo soviético”.

Para su cuarto viaje afuera del país en el mes, el Presidente retomó la política de comitivas acotadas y, a diferencia de su último viaje a Nueva York, viajó sólo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Saludo de Viktor Orbán a Karina Milei: “la Messi de la política”

No pasó desapercibido en ese marco, la foto y el saludo de Orbán a Karina Milei que compartió un integrante de la delegación en la red social X. El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, contó que el primer ministro húngaro quedó “fascinado Orban con Karina Milei, presentada por su hermano como la Messi de la política“.

De esos encuentros oficiales, surgió otro detalle de color, cuando Sulyok le hizo entrega a Milei de un obsequio por parte del gobierno húngaro. El Presidente destacó luego el regalo en varios posteos en su red social favorita.

Se trata de un león de cerámica Herend, la tradicional fabrica de cerámicas húngara para casas reales con más de 200 años de antigüedad.

Concluida la agenda oficial, Milei participó de la CPAC, un foro de la derecha global del que ya participó en varias oportunidades. Más tarde lo recibió el rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli, para la ceremonia de entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa”.

Milei pasó por la CPAC de Hungría y elogió a Donald Trump

Durante su presentación en la CPAC que comenzó al ritmo de Panic Show de La Renga, Milei aprovechó para elogiar una vez más al presidente de los Estados Unidos Donald Trump por su compromiso con “Cuba libre” al considerar que “Tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika”.

Entre otros asuntos externos, saludo a su “gran amigo” Santiago Abascal, líder de la oposición española VOX, quien lo antecedió en ese escenario. Luego, calificó al mandatario español, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de “pichón de tirano”.

En línea con la charla que dejó trascender con Obrán, Milei dijo en la CPAC que Europa “está en peligro, se está suicidando” y apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”, subrayó.

Sobre su gobierno en la Argentina, Milei detalló la evolución a la baja de la inflación y prometió que “para fines de mi mandato estará exterminada”; una novedad sobre los tiempos que maneja la gestión libertaria sobre la inflación cero.

“Fruto de adoptar nuestras medidas, gracias a nuestro tamiz moral, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%, es decir, sacamos de la pobreza a más de 15 millones de argentinos, lo que representa haber sacado, obviamente, millones de argentinos de la pobreza. También hemos logrado bajar el riesgo país del orden de los 3000 puntos básicos en torno a los 600 puntos y hemos comenzado a recibir inversiones en nuestro suelo por aproximadamente 100.000 millones de dólares“, describió Milei.

El Presidente llegará al país este domingo a las 9 de la mañana, después de unas 18 horas de vuelo que incluyen una parada técnica en las Islas Canarias.

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