El ciclo lectivo en Santa Cruz concluye con un nuevo conflicto con el gremio mayoritario de docentes a raíz de los descuentos que se aplican a quienes se han adherido a los paros realizados en el mes de octubre. Mientras tanto, ADOSAC continúa reclamando mejoras salariales -este viernes sumó otras 24 horas de paro- pero el Consejo Provincial de Educación sostiene que “la paritaria ya está cerrada” y las negociaciones se retomarán en enero.

Para referirse al panorama actual que atraviesa la educación en Santa Cruz, Pedro Gojan, asesor del Consejo Provincial de Educación, habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos y defendió la postura del Gobierno frente al nuevo paro de ADOSAC: “La discusión salarial y laboral está cerrada por este año”.

Gojan recordó que las negociaciones habían concluido formalmente el 20 de noviembre, cuando ADOSAC rechazó la propuesta presentada por el Gobierno, que incluía -según detalló- el no descuento de los días de paro de octubre. “Eso consta en las actas. La propuesta fue elevada el 12 de noviembre y rechazada en la reunión del 20. A partir de ese rechazo, la paritaria quedó concluida”, afirmó.

“Había una serie de puntos y entre ellas, el no descuento, pero en la instancia siguiente hubo un rechazo por parte de la entidad mayoritaria, ADOSAC“, precisó.

El pasado jueves 4 de diciembre este tema fue central en el encuentro de la subcomisión laboral. Allí, ADOSAC pidió la devolución de estos días descontados, entre otros puntos, pero el CPE argumentó que había quedado como propuesta por parte del gobierno provincial en el Acta N° 12, que incluía un punto del no descuento de haberes del mes de octubre por medidas de fuerza, “la misma quedó rechazada por el gremio ADOSAC firmado en el Acta N° 13” es por ello “que quedó vigente el descuento de los haberes”.

La marcha de ADOSAC de esta semana, protestando por los descuentos aplicados a quienes adhirieron a las medidas de fuerza. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

La contestación de ADOSAC fue “que nunca rechazó ese punto” y que fue el propio gobierno el que hizo esa interpretación, “sin ninguna mención explícita por parte de ADOSAC” y hasta llamaron absurdo que se diga que un gremio rechaza que no le descuenten los días caídos.

El funcionario explicó que la continuidad del diálogo con el gremio se da hoy únicamente en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, luego de que el sindicato dispusiera un paro de 48 horas. “Tenemos una instancia más el próximo martes. Pero insistimos: lo salarial y lo laboral ya quedó para retomar el año que viene”, sostuvo.

“Se recuperó el salario real”

En otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia“, Gojan defendió el acuerdo sellado en marzo, que extendió la pauta salarial hasta enero de 2026 con cláusula gatillo. “Desde abril a octubre hubo incrementos por encima de la inflación. Hubo una recuperación real del salario docente, que ronda el 130%”, afirmó, aunque reconoció las limitaciones económicas de la provincia: “La situación financiera es compleja, como en todo el país”.

También se refirió al debate sobre la canasta básica, punto de tensión entre el Gobierno y ADOSAC:

“Se recordó que la diferencia con la canasta del INDEC pasó de 60 puntos a 4. Sabemos que hay que seguir recuperando el salario, pero tenemos que hablar sobre datos ciertos y los que se acordaron en la paritaria”.

ADOSAC advierte por el ciclo lectivo 2026

Considerando que el gremio docente ya advirtió que podría comprometer el inicio del ciclo 2026 si no se reabre el debate salarial. Sobre ese punto, Gojan fue contundente: “Instamos a que las discusiones en paritaria sean con los chicos en clase. Venimos de años y años de medidas de fuerza que impactaron en los estudiantes y las familias”.

Consultado sobre la continuidad de los descuentos, respondió que “hasta ahora se comunicó que corresponden a los días de paro de octubre. Este año hubo 50 días de medida de fuerza y se descontaron 9. El martes volveremos a reunirnos, pero la posición es clara”.