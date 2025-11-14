Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex­obrador de Austral Construcciones -que fuera adquirido por la empresa estatal provincial Santa Cruz Puede S.A.U.– amaneció este sábado con una imagen diferente: titulares de las carteras ministeriales, empleados públicos y trabajadores de cooperativas estaban ya en el lugar para dar inicio a una jornada intensiva de limpieza, clasificación y recuperación del predio. El objetivo: poner en valor el espacio para su futura reconversión como centro de industrialización y comercialización.

En medio del trabajo sobre el predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº3 frente al aeropuerto de Río Gallegos, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, explicó que la labor comenzó “a primera hora de la mañana y continuarán durante todo el fin de semana”. “Tratamos de organizar el trabajo para que sea eficiente y rápido. En dos horas pudimos darle el primer golpe y ya se puede ver todo más ordenado”, afirmó durante una recorrida en la que estuvo acompañado por el gobernador Claudio Vidal.

El gobernador Claudio Vidal junto al presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, en la recorrida de este viernes por la mañana en el predio de S.A.U.

Las tareas concretas incluyeron la separación de materiales —madera, metales, aceites y papel— con un enfoque claro en el reciclaje y la correcta disposición de residuos. “Queremos avanzar en forma responsable”, sostuvo Sívori, mientras recorría los galpones junto a equipos de Servicios Públicos y Distrigas, los cuales ya evalúan la infraestructura para restablecer servicios básicos como electricidad y gas.

El estado del lugar, producto del abandono previo de la empresa constructora, quedó en evidencia: baños vandalizados, conexiones eléctricas dañadas y maquinaria oxidada. Al respecto, el presidente de Santa Cruz Puede indicó: “Todos los servicios están cortados por razones de seguridad. Ahora comenzamos a recorrer galpón por galpón y, a medida que avancemos, iremos recuperando las instalaciones”.

Uno de los puntos más urgentes es la planta de alimentos que funciona dentro del predio: requiere gas y electricidad para operar. “Tenemos equipos con experiencia y sabemos que esto llevará tiempo, pero vamos avanzando paso a paso”, reconoció.

Jornada intensiva de clasificación, separación y limpieza en el predio.

Estas tareas se enmarcan, en palabras de Sívori, “en los primeros pasos hacia la puesta en marcha del futuro centro de comercialización e industrialización proyectado para el lugar”. Con tono de cautela y pragmatismo, añadió: “No seamos ansiosos: es un trabajo que recién comienza, despacito y por las piedras”.

Leé más notas de La Opinión Austral