El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este miércoles una recorrida por el predio donde funcionó el principal obrador de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez durante los años del auge de la obra pública.

La vista fue la toma formal de posesión del predio. Estuvo acompañado por el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, y la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, el mandatario constató el estado de las instalaciones ubicadas sobre la Ruta Nacional N°3, frente al aeropuerto internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”, en Río Gallegos.

El gobernador Claudio Vidal observa, asombrado, al enorme cantidad de papeles desparrramados en el piso, que encontraron al ingresar a las instalaciones de Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el recorrido, el equipo de La Opinión Austral fue testigo de una escena que impactó por su simbolismo: pisos cubiertos de papeles, expedientes abiertos y maquinarias oxidadas. En uno de los galpones, se observaron camionetas deterioradas y documentos empresariales de la constructora, abandonados desde la quiebra decretada en 2017.

“Estamos viendo el estado en que quedó todo esto. Es un lugar que simboliza una etapa que ya pasó. Ahora queremos transformarlo en un espacio de trabajo y producción”, expresó Vidal ante la prensa, en declaraciones a LU12 AM680 y La Opinión Austral.

“Hay que dar vuelta a la página y volverlo en un lugar de producción y de trabajo, pero en beneficio de la sociedad” Gobernador Claudio Vidal

De la quiebra a la recuperación estatal

El predio, de 13 hectáreas, fue adquirido por la provincia a través de la sociedad estatal Santa Cruz Puede S.A.U., creada en 2024 por la gestión de Vidal para impulsar proyectos industriales y de reconversión productiva.

La operación se concretó por 2 millones de dólares —equivalentes a 256 millones de pesos— luego de que el Juzgado Comercial N°28, a cargo del juez Jorge Sicoli, adjudicara el inmueble al Estado provincial ante la falta de otros oferentes.

El espacio fue parte de los bienes que la Justicia ordenó liquidar tras la quiebra de Austral Construcciones, y figuraba dentro del listado de activos sujetos a decomiso en la causa Vialidad, donde se investigó el desvío de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas.

Un predio en estado de abandono

La Opinión Austral acompañó toda la recorrida del gobernador Claudio Vidal al predio de Austral Construcciones, que duró más de una hora. Durante la misma se pudo observar en detalle el estado actual de este espacio emblemático, recuperado por el gobierno provincial con miras a impulsar diversos proyectos productivos y de generación de empleo.

Dentro de los galpones se encuentran maquinaria y vehículos que alguna vez fueron utilizados por Austral Construcciones. Entre las máquinas, se pudieron identificar motoniveladoras, retroexcavadoras, camionetas y camiones volcadores en estado de abandono. Sobre ellos, es la Justicia Federal tiene la última palabra.

Es significativo el número de maquinaria pesada, en estado de abandono, en el predio de Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La visita también permitió evidenciar la magnitud del predio y los recursos que se podrán aprovechar en futuros proyectos. La infraestructura, que se encuentra en buen estado general de conservación, deberá ser puesta a punto para su uso.

En particular en el área de oficinas, se observaron algunas partes sin techo, y numerosa documentación desparramada por todo el lugar. Las tareas en el predio comenzaron hoy mismo y demandará varios días para poder devolver el orden al lugar.

El proyecto: un polo productivo y de empleo

Según precisó Gustavo Sívori a Santa Cruz Produce, la meta es que el predio “se convierta en un espacio para producir alimentos, materiales y trabajo santacruceño”. Para ello, la provincia planifica la instalación de distintos emprendimientos industriales:

Un aserradero móvil para la industrialización de lenga y ñire.

para la industrialización de lenga y ñire. Una planta de fraccionamiento de víveres destinada a programas sociales.

destinada a programas sociales. Una fábrica de calzado industrial orientada al sector minero y petrolero.

orientada al sector minero y petrolero. Una planta de alimento balanceado para el desarrollo agropecuario.

para el desarrollo agropecuario. Una unidad avícola para la producción de huevos.

El objetivo, indicaron desde el Gobierno, es que la recuperación de este predio no solo tenga un valor simbólico, sino también económico y social, al generar empleo genuino y valor agregado en la provincia.

El gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de este predio para el futuro productivo provincial. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Revertir la historia en favor de la gente

El recorrido encabezado por Vidal marcó la primera visita oficial al predio desde que la provincia tomó posesión. Entre pasillos con techos deteriorados y oficinas cubiertas de polvo, el gobernador destacó la importancia de “revertir la historia de un lugar que fue testigo de la corrupción y transformarlo en una oportunidad para Santa Cruz”.

“Este espacio fue un símbolo de otra época. Hoy empieza a ser un símbolo de la producción y del trabajo. Queremos que lo que antes representó concentración y desigualdad, ahora sea un motor de desarrollo”, afirmó Vidal.

Nadia Ricci, ministra de la Producción, con La Opinión Austral. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Santa Cruz Puede: motor de una nueva etapa productiva

“Como se puede observar, las estructuras están en muy buenas condiciones, más allá de la basura acumulada. Eso es lo que más nos interesa, porque permitirá avanzar con rapidez en los proyectos definidos para Santa Cruz Puede S.A.U.”, indicó la ministra de la Producción, Nadia Ricci, a La Opinión Austral.

Ricci subrayó que el desafío del Gobierno Provincial es “mostrar que otra provincia es posible, una donde el trabajo y la producción sean los protagonistas”, integrando sectores como la minería, los hidrocarburos y nuevas industrias sustentables.

Gustavo Sívori en diálogo con Dalma Vidal, periodista de La Opinión Austral. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Hay una nueva forma de hacer las cosas”

“Lo importante es el mensaje que deja este lugar. Más allá de la necesidad de producción y trabajo, hay una nueva forma de hacer las cosas, la forma del trabajo, de la producción, la forma de este gobernador”, expresó Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, en un mano a mano con La Opinión Austral.

Sívori destacó que el proceso de recuperación demandó cuatro meses y veinte días de gestiones conjuntas entre distintas áreas del Gobierno. “Fue un proceso que salió de una orden del gobernador de decir ‘necesitamos esos galpones’. Acá trabajaron la Fiscalía de Estado, el Ministerio de la Producción y el de Economía. Todos nos involucramos para sacar adelante este proyecto”, señaló.

1 de 6 | Otro momento de la recorrida de Claudio Vidal junto a Gustavo Sívori. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 6 | La ministra de la Producción acompañó al gobernador Claudio Vidal en la recorrida. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 6 | Camiones, autos y maquinaria deteriorada por el paso del tiempo. Otra imágen de la recorrida por Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 6 | Camiones y maquinaria deteriorada por el paso del tiempo. Otra imágen de la recorrida por Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 6 | Basura desparramada, otro signo del estado de abandono de las instalaciones de Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 6 | El gobernador Claudio Vidal junto al Titular de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, en Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL