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El Gobierno de Santa Cruz convocó a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) a una nueva mesa de negociación colectiva para el jueves 29 de octubre, a las 16 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ubicada en Perito Moreno N° 41 de Río Gallegos.

La convocatoria fue formalizada mediante una cédula de notificación fechada este martes el 20 de octubre y se inscribe en el proceso de negociación salarial que el Ejecutivo provincial y los gremios docentes llevaron adelante durante este año.

La nueva reunión estaba contemplada en el acuerdo firmado el 9 de julio, cuando el Gobierno provincial y las organizaciones sindicales ADOSAC y AMET aceptaron una propuesta integral que permitió cerrar la discusión salarial de la primera mitad del año y estableció una pauta de incrementos para los meses siguientes. El entendimiento también fijó la reapertura de la negociación durante la segunda quincena de octubre.

El acuerdo salarial

Según publicó La Opinión Austral, el acuerdo paritario estableció un incremento acumulativo del 17,8% entre junio y noviembre de 2026, con impacto tanto en los docentes activos como en los pasivos.

La cédula de notificación con la convocatoria a paritarias.

El esquema quedó distribuido de la siguiente manera:

Junio: 3% de aumento sobre el valor punto, abonado mediante una planilla complementaria durante julio.

3% de aumento sobre el valor punto, abonado mediante una planilla complementaria durante julio. Julio: 10% de incremento.

10% de incremento. Agosto: 1% de aumento y devolución de descuentos por días de paro.

1% de aumento y devolución de descuentos por días de paro. Septiembre: 1% de incremento.

1% de incremento. Octubre: 1% de aumento y una segunda devolución de descuentos.

1% de aumento y una segunda devolución de descuentos. Noviembre: 1% de incremento.

Los porcentajes se aplican de manera acumulativa sobre el valor punto del sector docente. Además, el acuerdo incorporó el pago del ítem de Seguridad e Higiene para los preceptores de taller con los haberes de julio.

La firma del acta permitió dejar sin efecto la conciliación obligatoria que se encontraba vigente. Sin embargo, el entendimiento no significó el cierre definitivo de los reclamos sindicales vinculados con la recomposición salarial y las condiciones laborales.

ADOSAC mantuvo sus reclamos

En su oportunidad, la aceptación formal de ADOSAC se produjo luego de que el Congreso Provincial Extraordinario del gremio resolviera tomar la propuesta “a cuenta“. La decisión permitió avanzar con el acuerdo, aunque la organización sindical sostuvo que los incrementos no alcanzaban para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el año.

Pablo Coronel, secretario de Finanzas de ADOSAC; Adriana Astolfo, secretaria adjunta de ADOSAC provincial; César Javier Alegre, secretario general provincial; y Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC Río Gallegos.

Durante las negociaciones previas, ADOSAC había cuestionado las ofertas iniciales del Ejecutivo y reclamado una recomposición que contemplara tanto la inflación registrada como la evolución del costo de vida en la Patagonia.

En junio, el Gobierno había presentado una propuesta del 16,8% acumulado para el segundo semestre, que fue rechazada por ADOSAC y AMET por considerarla insuficiente. Tras nuevas reuniones y modificaciones, se llegó al esquema integral que finalmente fue aceptado en julio.

La devolución de los descuentos por días de paro también formó parte de las discusiones. El mecanismo quedó incorporado al acuerdo en dos tramos, previstos para agosto y octubre.

Compromisos laborales

Además de la pauta salarial, el entendimiento incorporó compromisos vinculados con la estabilidad laboral y la organización del sistema educativo.

Entre ellos, se estableció mantener durante el ciclo lectivo 2027 los resguardos laborales vigentes durante 2026 y analizar la creación progresiva de cargos de Preceptoras Únicas para salas de 4 y 5 años del Nivel Inicial y de Parejas Pedagógicas para primer grado de la Educación Primaria.

También se acordó conformar una comisión técnica integrada por el Ministerio de Economía, el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC para elaborar propuestas de implementación y los instrumentos normativos correspondientes.

Estos puntos integran una agenda de trabajo que excede la discusión salarial y comprende reclamos relacionados con los cargos, las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo provincial.

La convocatoria del 29 de octubre permitirá retomar la discusión entre el Gobierno y ADOSAC, en una instancia prevista en el acuerdo de julio.