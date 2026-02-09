Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz informó que llevó adelante durante 2025 un plan de obras por más de 820 millones de pesos en establecimientos educativos de Caleta Olivia, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), en el marco del Plan Provincial de Recuperación Histórica de las Escuelas.

Las intervenciones incluyeron mejoras en los sistemas de calefacción y electricidad en la EPP N° 43, Jardín N° 52, CPES N° 27, Escuela Industrial N° 1, EPP N° 69, CPES N° 6, Jardín N° 20, Jardín N° 11, EPP N° 36, CPES N° 22, CPES N° 20, EPP N° 14, EPP N° 79, EPP N° 29, Jardín N° 42 y Jardín N° 51.

La presidenta del CPE, Lic. Iris Rasgido, dijo a La Opinión Austral: “Estas obras ponen fin a años de parches y deterioro. Hoy, las escuelas cuentan con espacios seguros y confortables, donde estudiantes, docentes y familias pueden desarrollar sus actividades con tranquilidad”.

Además, la funcionaria indicó que “cada intervención se realizó con control y seguimiento continuo, y todos los equipos nuevos fueron registrados y certificados por el ente regulador, cumpliendo con todas las normas de seguridad”.

Desde el organismo educativo aclararon que los trabajos corresponden a tareas de mantenimiento preventivo y correctivo y que este tipo de acciones se desarrollan en instituciones de toda la provincia, no únicamente en Caleta Olivia.

“Con estas acciones, el gobierno reafirma su compromiso de transformar los espacios educativos, asegurando que los establecimientos sean lugares adecuados para la enseñanza y el aprendizaje”, sostuvo el Ejecutivo provincial.

