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El Gobierno de Santa Cruz mantiene el despliegue territorial en distintos sectores de Río Gallegos para asistir a los vecinos afectados por las condiciones climáticas. Las tareas incluyen desagote de viviendas, mejoras en la transitabilidad y entrega de elementos de apoyo a familias damnificadas.

La continuidad de las precipitaciones y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional llevaron a los equipos provinciales a reforzar la presencia en los barrios con mayores dificultades, mediante un trabajo articulado entre diferentes áreas del Estado.

Durante este domingo 2 de agosto, las cuadrillas avanzaron con trabajos de desagote en la zona comprendida por las calles 34, 36 y 38, además de realizar aportes de relleno con piedra para facilitar la circulación en los sectores más afectados.

En paralelo, personal del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración atendió nuevos requerimientos de familias alcanzadas por la contingencia y realizó la entrega de leña para acompañar a los hogares afectados por el temporal.

Participaron del operativo el secretario de Estado de Gestión Financiera, Andrés Cantero; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Alberto Martínez; y el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion.

Del operativo participaron el secretario de Estado de Gestión Financiera, Andrés Cantero; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Alberto Martínez; y el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, quienes recorrieron diferentes puntos de la ciudad junto a los equipos desplegados.

Durante la recorrida, Cantero explicó que las lluvias registradas en las últimas horas volvieron a dificultar la situación en algunos barrios.”Con la lluvia de ayer se complicó más. Seguimos trabajando, desagotando viviendas y colaborando con la gente que necesita. Realmente estaba muy complicado” señaló.

El funcionario también destacó la recepción de los vecinos hacia los trabajadores que participan del operativo. “Ayer fuimos al barrio Los Álamos y una vecina nos recibió con café y tortas fritas. La verdad es que nos reciben muy bien. Sabemos que estamos tardando, pero vamos llegando a todos”, expresó.

Además, valoró el esfuerzo del personal que sostiene las tareas desde hace varios días y pidió paciencia mientras continúan las intervenciones: “Llevamos muchos días de trabajo, estamos cansados, pero seguimos haciendo todo lo posible para ayudar. Les pedimos un poco de paciencia a los vecinos porque vamos a llegar a todos”.

Alerta por fuertes lluvias

Frente al pronóstico de nuevas precipitaciones, Cantero aseguró que los equipos provinciales continuarán con las acciones de asistencia:”Vamos a seguir firmes, colaborando y ayudando en todo lo que podamos“.

En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal indicó que las consecuencias del temporal “reflejan la falta de obras estructurales acumulada durante años” y reafirmó la decisión de “sostener la presencia del Estado en el territorio”.

Aseveró que “seguimos en los barrios, recorriendo cada sector afectado, escuchando a las familias, acompañando y estando presentes donde más se necesita. Sabemos que revertir años de falta de inversión no ocurre de un día para el otro”.

De todas maneras, y a modo de cierre, remarcó que “el camino para cambiar esa realidad es con un gobierno presente, planificación y la decisión de empezar a resolver problemas que llevan demasiado tiempo esperando”.

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