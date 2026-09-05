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El Gobierno de Santa Cruz y la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realizaron este viernes la primera mesa técnica para analizar distintos aspectos del sistema educativo provincial. El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, en Río Gallegos, y estuvo encabezado por el ministro Ezequiel Verbes, junto con representantes del Consejo Provincial de Educación.

La reunión permitió establecer una agenda de trabajo centrada en los puntos considerados prioritarios por ambas partes. Entre los principales temas se incluyó el análisis de las plantas orgánicas funcionales, en línea con lo acordado durante la última mesa paritaria.

En este marco, comenzó un proceso de planificación y coordinación para estudiar y evaluar las plantas orgánicas funcionales del sistema docente. La tarea se iniciará con el nivel inicial.

Otro de los ejes fue la revisión del Acuerdo N.º 134/92, planteada por la representación gremial. Las partes determinaron analizar este marco normativo en relación con la matrícula y realizar una diferenciación por niveles educativos, con el objetivo de evaluar cada estructura y presentar alternativas al área de Educación.

También se abordó la situación del resguardo docente. En este punto, los representantes acordaron evaluar la cantidad de trabajadores que actualmente se encuentran bajo esta figura y analizar su situación.

Además, ADOSAC solicitó la entrega de las plantas funcionales correspondientes al nivel inicial, tanto de los períodos 2024 como de la actualidad. La documentación será utilizada para su análisis previo a los próximos encuentros de la mesa técnica.

Como parte del cronograma definido, las partes establecieron como fecha tentativa para la próxima reunión el lunes 14 de septiembre de 2026. En tanto, la Sub-Comisión Laboral se reunirá el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 8:00.

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