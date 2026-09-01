Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sindicato docente ADOSAC realizó este martes una conferencia de prensa en la que cuestionó al Consejo Provincial de Educación por una serie de incumplimientos que, según plantearon, afectan tanto las condiciones laborales como salariales de los trabajadores de la educación.

Uno de los principales reclamos estuvo vinculado con la devolución de los días descontados por las medidas de fuerza. Desde el gremio señalaron que el acta paritaria estableció que los descuentos correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, además de los efectuados entre enero y junio de 2026, serían restituidos en dos tramos: uno en agosto y otro en octubre.

Sin embargo, aseguraron que durante agosto no se concretó la devolución comprometida. “Nuestros compañeros han recibido descuentos que no son precisados de qué meses son, por qué montos son y por cuántos días de paro son, y ahora que están devolviendo los descuentos no dan precisiones de qué están devolviendo”, cuestionó el secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín.

Valentín: “Nuestros compañeros han recibido descuentos que no son precisados de qué meses son”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según explicó, durante agosto se restituyeron montos correspondientes a descuentos efectuados en julio, pero no los contemplados en el acuerdo paritario. En ese sentido, remarcaron que la devolución debía incluir también los descuentos realizados durante noviembre y diciembre de 2025. “El Gobierno se había comprometido a devolver sobre esos meses hasta junio en dos tramos: en agosto una parte y en octubre la otra”, señaló.

Desde ADOSAC consideraron que existe una “falta de transparencia total” en el mecanismo de liquidación y reclamaron que los trabajadores puedan conocer con precisión qué montos fueron descontados y cuáles son los conceptos que se están restituyendo.

Plantas funcionales y cargos

Otro de los ejes planteados durante la conferencia fue el acceso a las plantas funcionales de las instituciones educativas, información que el sindicato viene reclamando al Consejo Provincial de Educación.

Según explicó la secretaria Adjunta de ADOSAC provincial, Adriana Astolfo, contar con esos datos resulta indispensable para avanzar en la transformación de los denominados resguardos en cargos de preceptoras únicas y parejas pedagógicas.

“Necesitamos el insumo principal, que son las plantas funcionales de los colegios”, señalaron, al tiempo que cuestionaron que el organismo educativo no haya entregado la información solicitada en tiempo y forma.

En este marco, denunciaron además la baja de cargos docentes en distintos establecimientos y señalaron que la situación se habría profundizado en jardines, escuelas primarias y establecimientos de educación especial.

Adriana Astolfo: “Necesitamos el insumo principal, que son las plantas funcionales de los colegios”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Como ejemplo, mencionaron casos registrados en escuelas especiales de Pico Truncado y Caleta Olivia, donde —según denunciaron— se habrían dado de baja cargos bajo el argumento de modificaciones en la denominación, en lugar de mantenerlos y adaptar su denominación a las necesidades existentes.

“Esos docentes que van perdiendo sus cargos son precisamente docentes que nosotros queremos incluir y que creemos que son necesarios incluir en las plantas funcionales”, manifestaron.

Para el gremio, la reducción de cargos impacta directamente en la atención de estudiantes y en los procesos de inclusión educativa, particularmente ante las dificultades de aprendizaje y la necesidad de contar con mayor cantidad de personal.

Críticas a la “hora más”

Durante la conferencia también cuestionaron el programa conocido como “hora más”, al considerar que genera condiciones de precarización laboral.

Desde ADOSAC señalaron que existen docentes que, pese a acceder al programa, quedan impedidos de tomar otros cargos por supuestas incompatibilidades. Además, cuestionaron que esas horas no realicen aportes a la obra social ni a la Caja de Previsión Social.

“Nosotros vemos a un gobierno que paga 500 mil pesos a los docentes que no faltaron un solo día a trabajar durante el primer semestre y que ahora paga este proyecto de la hora más, y sin embargo no puede solucionar el problema salarial de la educación”, cuestionaron.

En esa línea, sostuvieron que el esquema implica una sobrecarga laboral para trabajadores que ya cumplen extensas jornadas y remarcaron que el incentivo económico por una hora adicional supera, según su interpretación, los incrementos salariales obtenidos en la negociación paritaria.

Reclamos por el estado de las escuelas

La situación edilicia también formó parte de la conferencia. Los representantes sindicales cuestionaron que, pese a los anuncios oficiales sobre inversiones en reparación de establecimientos, persisten problemas estructurales en distintas escuelas de la provincia.

En particular, mencionaron la situación de la Escuela Industrial N° 4 de Río Gallegos, donde denunciaron problemas vinculados con el suministro de agua, y también la falta de un edificio propio para instituciones como el AIPEC y el IPEC.

Pablo Coronel, secretario de Finanzas de ADOSAC provincial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“No hay claridad de parte del Consejo de cómo se manejan los fondos para el mantenimiento de las escuelas”, afirmaron. También señalaron que docentes y equipos directivos deben afrontar con recursos propios algunos elementos necesarios para el normal dictado de clases, como tizas y otros insumos.

“Queremos diálogo, pero con soluciones”

Desde ADOSAC remarcaron que el gremio mantiene su voluntad de participar de las reuniones de las subcomisiones laborales, aunque reclamaron que esos encuentros permitan alcanzar respuestas concretas.

“Queremos el diálogo, pero el diálogo con soluciones. No queremos respuestas vacías, sino realmente empezar a avanzar sobre los resguardos y toda la problemática”, expresaron.

En ese sentido, cuestionaron la decisión de establecer reuniones mensuales para cada subcomisión laboral, al considerar que la frecuencia resulta insuficiente frente a la cantidad de temas pendientes.

También denunciaron que el corte de servicios médicos en distintas clínicas, incluida la situación registrada en Caleta Olivia, afecta a los trabajadores pese a los aportes mensuales que realizan a la obra social.

Advierten por una retención de servicios

El punto más fuerte de la conferencia estuvo relacionado con la posibilidad de retomar medidas de fuerza.

ADOSAC advirtió que podría haber conflicto sino se solucionan los temas reclamados. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Desde ADOSAC indicaron que aguardarán el cumplimiento del acuerdo paritario y pusieron como plazo los cuatro días hábiles correspondientes al pago de los haberes de agosto. “Le damos al Gobierno unos días más para que en el cobro del salario se pueda percibir también la devolución de los días caídos y se pueda avanzar en la negociación con reuniones que realmente lleven a una solución”, señalaron.

En caso de que la devolución no se concrete, advirtieron que podrían avanzar con una retención de servicios.

Finalmente, el sindicato reclamó al gobernador Claudio Vidal que garantice el cumplimiento del acta paritaria y cuestionó que existan diferencias entre los compromisos anunciados públicamente y las respuestas que reciben los docentes al momento de consultar por sus liquidaciones. “Le exigimos al Gobierno de la provincia de Santa Cruz que no rompa el acuerdo paritario, porque esto va a llevar a un conflicto social con el sector docente”, advirtieron.

Y agregaron: “Primero hay que cumplir y después veremos si hay que hacer o no paro. Si el Gobierno cumple con la parte que le corresponde, probablemente no haya conflictos sociales”.