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El Gobierno de Santa Cruz oficializó el aumento salarial por decreto para las fuerzas policiales y de seguridad provinciales. La medida se tomó tras el rechazo de las propuestas por parte del Consejo del Salario, en el marco del conflicto salarial que mantiene en vilo al sector.

Mediante el Decreto N° 0660/2026, firmado en Río Gallegos, el Poder Ejecutivo ratificó la Resolución Ministerial MS-N° 342. Esta normativa dispone la recomposición a través de la actualización del valor punto y la creación de dos nuevos adicionales: el remunerativo denominado “Compensador” y el no remunerativo “Cumplimiento Efectivo del Servicio”.

La resolución se implementó de forma directa luego de que el proceso de negociación con los integrantes del Consejo del Salario no llegara a un acuerdo. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las propuestas formuladas fueron rechazadas por los representantes sectoriales. Ante este escenario, se avanzó con la firma del instrumento legal para consolidar la mejora en los haberes del personal.

El decreto introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. A partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.

Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.

El documento oficial faculta al Ministerio de Seguridad a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la aplicación. El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura también quedó autorizado para realizar las readecuaciones presupuestarias correspondientes para efectivizar la liquidación de los nuevos montos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 13 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Negociaciones

El proceso paritario se extendió a lo largo de varias semanas de negociación en las que el Poder Ejecutivo Provincial presentó sucesivas ofertas de recomposición. La discusión técnica incluyó sucesivos cuartos intermedios en la mesa del Consejo del Salario, donde se buscaron acercar las posiciones entre los representantes de las fuerzas provinciales y el Estado santacruceño.

Durante este período, los reclamos impulsados por sectores autoconvocados y familiares tuvieron repercusión en distintas localidades de la provincia. Las manifestaciones y concentraciones visibilizaron de manera sostenida el pedido de los efectivos por una mejora en los haberes de la fuerza de seguridad.

Tras el rechazo definitivo de las propuestas gubernamentales en el ámbito del Consejo del Salario, la negociación no logró alcanzar una firma de conformidad conjunta. Ante la falta de acuerdo entre las partes en la mesa de debate, el Ejecutivo resolvió implementar la pauta de aumentos y la modificación de adicionales mediante la vía administrativa del decreto.